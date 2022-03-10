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У Маріуполі російські окупанти здійснюють обстріли кожних півгодини – мер

Денис КарловськийЧетвер, 10 березня 2022, 22:49
У Маріуполі російські окупанти здійснюють обстріли кожних півгодини – мер
Поховання загиблих маріупольців у братській могилі 9 березня. Фото: Євгеній Малолєтка, АР

Російські окупанти невпинно обстрілюють Маріуполь впродовж доби з перервою на півгодини.

Джерело: міський голова Маріуполя Вадим Бойченко

Пряма мова Бойченка: "Вони цинічно стріляють із забороненого озброєння, "Градами", гаубицями по житлових масивах.

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Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС. 

Кожних 30 хвилин над містом проходила авіація, працюючи по житлових масивах і вбиваючи мирне населення – старих людей, жінок, дітей.

У цьому сьогодні велич російської армії?"

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Деталі: Міський голова розповів, що російські окупанти обстрілюють гумконвої та маршрут "зеленого коридору" для населення. Водночас, за його словами, підрозділи РФ запевняють українську владу, що їхати безпечно, але відразу здійснюють обстріли.

Передісторія: 

  • 10 березня через провокації та обстріли російських окупантів до міста вкотре не змогли доставити гуманітарну допомогу. Так само українська влада не змогла організувати евакуацію мирного населення, попри погодження з окупантами маршрутів та часу евакуації через "зелені коридори" напередодні. Зранку 10 березня ворожа авіація здійснила черговий удар по житлових масивах міста.
  • 9 березня російські окупанти скинули кілька потужних бомб із літаків по пологовому будинку та дитячій лікарні в центрі Маріуполя. Спершу повідомляли про 17 поранених, проте зранку 10 березня стало відомо про 3 загиблих, зокрема дітей.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що російські окупанти свідомо розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Російські пропагандисти виправдали авіаналіт на пологовий будинок фейками про те, що там не було лікарів, породіль і дітей, а були лише "нацисти", які облаштувати вогневу точку в лікарні.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що удар по пологовому будинку став остаточним доказом скоєння РФ геноциду проти України. Лідери Польщі також заявили, що бомбардування російськими окупантами пологових будинків та житлових масивів мають ознаки геноциду. Влада США порівняла блокаду Маріуполя з блокадою Лєнінґрада нацистами під час Другої світової війни.
  • За попередніми оцінками міськради, в блокадному Маріуполі за 10 діб загинуло близько 1300 мирних мешканців.

Теми: МаріупольРосіявійнаобстріл
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