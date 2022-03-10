У Маріуполі російські окупанти здійснюють обстріли кожних півгодини – мер

Російські окупанти невпинно обстрілюють Маріуполь впродовж доби з перервою на півгодини.

Джерело: міський голова Маріуполя Вадим Бойченко

Пряма мова Бойченка: "Вони цинічно стріляють із забороненого озброєння, "Градами", гаубицями по житлових масивах.

Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС.

Кожних 30 хвилин над містом проходила авіація, працюючи по житлових масивах і вбиваючи мирне населення – старих людей, жінок, дітей.

У цьому сьогодні велич російської армії?"

Деталі: Міський голова розповів, що російські окупанти обстрілюють гумконвої та маршрут "зеленого коридору" для населення. Водночас, за його словами, підрозділи РФ запевняють українську владу, що їхати безпечно, але відразу здійснюють обстріли.

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