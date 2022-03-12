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ДБР ініціює міжнародний розшук Киви

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 15:25
ІЛЛЯ КИВА, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ

Слідчі Державного бюро розслідувань зібрали необхідний пакет документів для оголошення нардепа Іллі Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег.

Джерело: пресслужба ДБР 12 березня

Деталі: Вказано, що 10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ ДБР та обрав Киві запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Раніше Офіс генпрокурора оголосив Киві підозру в державній зраді і порушенні територіальної цілісності.

За день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив закликав агресора "визволяти Україну". Сам Кива зараз перебуває за кордоном.

Партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

Теми: КиваДБРдержзрада
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