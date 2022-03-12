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ГБР инициирует международный розыск Кивы

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 15:25
ИЛЬЯ КИВА, ФОТО С ЕГО ФЕЙСБУК-СТРАНИЦЫ

Следователи Государственного бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления нардепа Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

Источник: пресс-служба ГБР 12 марта

Детали: Указано, что 10 марта 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ ГБР и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Офис генпрокурора объявил Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал видеопоздравление с Днем советской армии и озвучил призыв к агрессору "освобождать Украину". Сам Кива сейчас находится за границей.

Партия, к которой он принадлежал – "Оппозиционная платформа – За жизнь", 3 марта исключила его из своих рядов.

Темы: КиваГБРгосизмена
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