Зеленський виступає за зустріч із Путіним у Єрусалимі 

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб провести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Єрусалимі за посередництвапрем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенета.

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції іноземним журналістам

Пряма мова: "Що стосується Ізраїлю і посередництва пана Бенета – ми позитивно до цього відносимось. Я вважаю, що пан Бенет може зіграти важливу роль (...)

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Ми говорили з паном Бенетом – і я йому казав, що сьогодні неправильно, неконструктивно зустрічатися в Росії, в Україні і в Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів.

Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею – і особливо Єрусалим? Я вважаю, так. І я йому це сказав. Про деталі його перемовин із президентом Росії я не можу говорити… Ми позитивно сприймаємо це".

Деталі: Зеленський також вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України, проти якої зараз воює Росія.

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"Коли ми говоримо про гарантії безпеки і те, які країни мають бути у договорі по гарантії безпеки для України – чи вважаю я, що серед цих країн має бути ІЗраїль, однозначно", – сказав він.

Зеленський зазначив, що в Ізраїлю багата історія і багато паралелей із історією України.

В Ізраїль була також велика міграція євреїв з Україн, додав він.

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