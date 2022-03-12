Зеленський виступає за зустріч із Путіним у Єрусалимі
Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб провести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Єрусалимі за посередництвапрем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенета.
Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції іноземним журналістам
Пряма мова: "Що стосується Ізраїлю і посередництва пана Бенета – ми позитивно до цього відносимось. Я вважаю, що пан Бенет може зіграти важливу роль (...)
Ми говорили з паном Бенетом – і я йому казав, що сьогодні неправильно, неконструктивно зустрічатися в Росії, в Україні і в Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів.
Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею – і особливо Єрусалим? Я вважаю, так. І я йому це сказав. Про деталі його перемовин із президентом Росії я не можу говорити… Ми позитивно сприймаємо це".
Деталі: Зеленський також вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України, проти якої зараз воює Росія.
"Коли ми говоримо про гарантії безпеки і те, які країни мають бути у договорі по гарантії безпеки для України – чи вважаю я, що серед цих країн має бути ІЗраїль, однозначно", – сказав він.
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Зеленський зазначив, що в Ізраїлю багата історія і багато паралелей із історією України.
В Ізраїль була також велика міграція євреїв з Україн, додав він.
Передісторія:
- Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, через 8 років після окупації Криму та початку гібридної війни проти українського народу.
- 5 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет таємно приїхав до Москви аби провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
- 12 березня американський портал Axios повідомив, що прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет радив президенту України Володимиру Зеленському прийняти пропозиції Росії для закінчення війни – однак радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив це.