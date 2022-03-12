Зеленский выступает за встречу с Путиным в Иерусалиме
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Иерусалиме при посредничестве премьер-министр Израиля Нафтали Бенета.
Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам
Прямая речь: "Что касается Израиля и посредничества господина Бенета – мы положительно к этому относимся. Я считаю, что господин Бенет может сыграть важную роль (...)
Мы говорили с господином Бенетом – и я ему говорил, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть какое-нибудь, и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров.
Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, особенно Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал. О деталях его переговоров с президентом России я не могу говорить… Мы это положительно воспринимаем".
Детали: Зеленский также считает, что Израиль мог бы быть участником договора о гарантиях безопасности для Украины, против которой сейчас воюет Россия.
"Когда мы говорим о гарантиях безопасности и о том, какие страны должны быть в договоре по гарантии безопасности для Украины – считаю ли я, что среди этих стран должен быть Израиль: однозначно", – сказал он.
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Зеленский отметил, что у Израиля богатая история и много параллелей с историей Украины.
В Израиль была также большая миграция евреев из Украины, добавил он.
Предыстория:
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, через 8 лет после оккупации Крыма и начала гибридной войны против украинского народа.
- 5 марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннет тайно приехал в Москву, чтобы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
- 12 марта американский портал Axios сообщил, что премьер Израиля Нафтали Бенет советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложения России для окончания войны – однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг это.