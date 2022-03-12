Серед окупантів на ЧАЕС – співробітники "Росатому"

"Росатом" заявляє про присутність своїх працівників на Чорнобильській та Запорізькій АЕС.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Росатом.

РИА Новости дослівно: "Управління та експлуатація Чорнобильської та Запорізької АЕС здійснюються силами українського персоналу, а російські фахівці надають консультативну допомогу".

Раніше повідомлялося, що українська розвідка має у своєму розпорядженні дані про те, що російські окупанти готуються вчинити теракт у "зоні відчуження" в Чорнобилі, щоб звинуватити Україну.

24 лютого, в день початку повномасштабної війни Росії проти України, російські війська при спробі наступу на Київ встановили контроль над Чорнобильською зоною відчуження, взявши в заручники персонал.

12 березня керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали керівний персонал та повідомили, що наразі станція перебуває у власності "Росатому".