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Серед окупантів на ЧАЕС – співробітники "Росатому"

Субота, 12 березня 2022, 17:33

"Росатом" заявляє про присутність своїх працівників на Чорнобильській та Запорізькій АЕС.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Росатом.

РИА Новости дослівно: "Управління та експлуатація Чорнобильської та Запорізької АЕС здійснюються силами українського персоналу, а російські фахівці надають консультативну допомогу".

Раніше повідомлялося, що українська розвідка має у своєму розпорядженні дані про те, що російські окупанти готуються вчинити теракт у "зоні відчуження" в Чорнобилі, щоб звинуватити Україну.

24 лютого, в день початку повномасштабної війни Росії проти України, російські війська при спробі наступу на Київ встановили контроль над Чорнобильською зоною відчуження, взявши в заручники персонал.

12 березня керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали керівний персонал та повідомили, що наразі станція перебуває у власності "Росатому".

Теми: АЕСЧорнобиль
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