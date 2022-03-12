Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди оккупантов на ЧАЕС - сотрудники Росатома

Суббота, 12 марта 2022, 17:33

"Росатом" заявляет о присутствии своих сотрудников на Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Росатом.

РИА Новости дословно: "Управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала, а российские специалисты оказывают консультативную помощь".

Ранее сообщалось, что украинская разведка располагает данными, что русские оккупанты готовятся совершить теракт в "зоне отчуждения" в Чернобыле, чтобы обвинить Украину.

24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, российские войска при попытке наступления на Киев установили контроль над Чернобыльской зоной отчуждения, взяв в заложники персонал.

12 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".



Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: АЭСЧернобыль
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов

документГБР сидит в тылу и просит военные премии

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

видео, обновленоОккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Захватчики нанесли авиаудар в Вознесенске

Все новости...
АЭС
Оккупированная Запорожская АЄС обеспечена электричеством – МАГАТЭ
Оккупанты "присоединили" к Росатому захваченную ЗАЭС и привезли 11 инженеров
Кулеба: МАГАТЭ должно сказать россиянам "кыш" из украинских АЭС
Последние новости
13:58
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии путь к членству в ЕС
13:50
В России заявили, что YouTube занимается терроризмом
13:49
Последствия войны в Киеве: 222 убитых, из которых 4 ребенка, десятки поврежденных домов
13:42
В Сумской области 6-летний мальчик передал ВСУ квадрокоптер, получивший на день рождения
13:42
Болгария выдворяет сразу 10 дипломатов РФ
13:37
фото"Закройте небо!": во Львове почтили память убитых россиянами украинских детей
13:29
видеоВопросы репараций мы поднимаем на всех форматах переговоров – Кулеба
13:29
Киевская область: Славутич в полной изоляции, не хватает продуктов и лекарств
13:21
У западных банков сейчас есть три пути "на выход": кто дальше финансирует агрессора
13:17
Вместо ног – протезы. Как Василий Штефко с инвалидностью защищает независимость Украины в рядах ВСУ
Все новости...