Среди оккупантов на ЧАЕС - сотрудники Росатома
"Росатом" заявляет о присутствии своих сотрудников на Чернобыльской и Запорожской АЭС.
Источник: РИА Новости со ссылкой на Росатом.
РИА Новости дословно: "Управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала, а российские специалисты оказывают консультативную помощь".
Ранее сообщалось, что украинская разведка располагает данными, что русские оккупанты готовятся совершить теракт в "зоне отчуждения" в Чернобыле, чтобы обвинить Украину.
24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, российские войска при попытке наступления на Киев установили контроль над Чернобыльской зоной отчуждения, взяв в заложники персонал.
12 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".
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