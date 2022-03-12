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Среди оккупантов на ЧАЕС - сотрудники Росатома

Суббота, 12 марта 2022, 16:33

"Росатом" заявляет о присутствии своих сотрудников на Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Росатом.

РИА Новости дословно: "Управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала, а российские специалисты оказывают консультативную помощь".

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Ранее сообщалось, что украинская разведка располагает данными, что русские оккупанты готовятся совершить теракт в "зоне отчуждения" в Чернобыле, чтобы обвинить Украину.

24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, российские войска при попытке наступления на Киев установили контроль над Чернобыльской зоной отчуждения, взяв в заложники персонал.

12 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Темы: АЭСЧернобыль
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