На ЧАЕС Путін готуює теракт, щоби звинуватити Україну – ГУР
Українська розвідка має дані, що російські окупанти планують зчинити теракт в "зоні відчуження" в Чорнобилі, щоби звинуватити Україну.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони
Дослівно: "За наявною інформацією – Владімір Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.
На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.
Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.
Наразі і Україні, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише постановка за бездарним сценарієм".
Деталі: Наразі станція знеструмлена й відключена від систем моніторингу Міжнародної агенції атомної енергії (МАГАТЕ).
Російські окупанти не допускають українську ремонтну бригаду. Натомість туди зайшли так звані "фахівці з атомної енергетики" з Білорусі, але під їхнім виглядом заходять групи російських диверсантів для організації теракту.
Задля пропаганди російські загарбники готують фейкові "докази" причетності українських захисників до теракту.
Нібито на території аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі розвідники ГУР помітили автомобілі-рефрижератори російських окупантів. За наявними даними української розвідки, росіяни збирають до них тіла полеглих українських солдатів, щоби завезти їх на ЧАЕС і показати як "убитих диверсантів України" для пропаганди.
Передісторія:
- У МАГАТЕ 9 березня заперечили, що білоруські фахівці підключили станцію до енергетичної системи Білорусі.
- 24 лютого, у день початку повномасштабної війни Росії проти України, російські окупанти при спробі наступу на Київ встановили контроль над Чорнобильською зоною відчуження, взявши в заручники персонал. 9 березня МАГАТЕ втратило зв’язок із системами моніторингу на ЧАЕС.
- Через недбальство окупанти ймовірно перейшли на заборонені ділянки або зачепили об’єкти із значним радіаційним забрудненням, внаслідок чого вони зазнають сильного випромінювання.
- У ніч проти 4 березня російські окупанти вторглися на територію Запорізької АЕС, зчинивши стрілянину з артилерії, танків та стрілецької зброї. На одному з корпусів АЕС почалася пожежа, через що оголосили підвищений рівень ядерної небезпеки.
- Український уряд звернувся 8 березня до Міжнародного агентства атомної енергетики з проханням встановити заборону російським окупантам підходити до атомних електростанцій на території України в радіусі 30 км.