На ЧАЕС Путін готуює теракт, щоби звинуватити Україну – ГУР

Саркофаг над четвертим енергоблоком на ЧАЕС. Фото: getty images

Українська розвідка має дані, що російські окупанти планують зчинити теракт в "зоні відчуження" в Чорнобилі, щоби звинуватити Україну.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "За наявною інформацією – Владімір Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.

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На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.

Наразі і Україні, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише постановка за бездарним сценарієм".

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Деталі: Наразі станція знеструмлена й відключена від систем моніторингу Міжнародної агенції атомної енергії (МАГАТЕ).

Російські окупанти не допускають українську ремонтну бригаду. Натомість туди зайшли так звані "фахівці з атомної енергетики" з Білорусі, але під їхнім виглядом заходять групи російських диверсантів для організації теракту.

Задля пропаганди російські загарбники готують фейкові "докази" причетності українських захисників до теракту.

Нібито на території аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі розвідники ГУР помітили автомобілі-рефрижератори російських окупантів. За наявними даними української розвідки, росіяни збирають до них тіла полеглих українських солдатів, щоби завезти їх на ЧАЕС і показати як "убитих диверсантів України" для пропаганди.

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