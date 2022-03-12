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До 80 російських морпіхів з Криму відмовились воювати проти України – ЗМІ 

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 21:09
Російські морпіхи в Астрахані. Фото: росзмі

До 80 морських піхотинців після висадки на Херсонщині відмовились брати участь у бойових діях проти України.

Джерело: видання "Ґрати" з посиланням на джерело в так званих "правоохоронних органах" окупованого Криму

Деталі: Щонайменше 80 морських піхотинців відмовилися брати участь у бойових діях військ РФ проти Збройних Сил України після того, як їх висадили на Херсонщині.

Буцімто, їхнє командування повідомило, що їх везуть на військові навчання, але після висадки в Херсонській області вони зрозуміли, що мають іти в бій із ЗСУ. Частина особового складу загинула від мінометного вогню українських захисників.

ЇХ нібито повернули на територію Криму, де вони підписали рапорти про відмову в участі у війні. Серед них були строковики, які встигли прослужити у війську не більше кількох місяців та навіть не склали присягу.

Контрактників усе одно примусили до участі в бойових діях, попри наявність рапорту про відмову.

Строковиків намагалися залякати співробітники військової прокуратури погрозами щодо порушення кримінальних справ. Однак після виступу Путіна перед російськими жінками, що строковиків не залучатимуть до війни в Україні, співробітники прокуратури припинили тиск.

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За даними джерел журналістів, морпіхів, які відмовились від війни, перекинули нести службу на російську територію.

Передісторія:

  • Путін кинув у війну проти України новобранців-строковиків та солдат альтернативної служби, які взагалі не повинні залучатись до бойових дій.
    • 9 березня російське міноборони "із жалем" визнало, що в Україні воюють їхні солдати строкової служби.
    • Російські журналісти також підтвердили наявність російських солдатів-строковиків на території України. Це свідчить, що російському воєнному командуванню бракує солдатів-контрактників для ведення війни, і вони наважилися на ризикований політичний крок із застосування строковиків у війні закордоном.
    • 7 березня, на дванадцяту добу повномасштабної війни Росії проти України, Путін звернувся до російських жінок і запевнив, що не буде залучати солдатів-строковиків та резервістів до бойових дій в Україні.
    • За даними Пентаґону США, станом на 7 березня Росія задіяла на території України всі батальйонно-тактичні групи, які вона підготувала для захоплення та окупації України.

    Теми: КримРосіявійнаХерсонська область
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