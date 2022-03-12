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До 80 російських морпіхів з Криму відмовились воювати проти України – ЗМІ 

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 20:09
До 80 російських морпіхів з Криму відмовились воювати проти України – ЗМІ 
Російські морпіхи в Астрахані. Фото: росзмі

До 80 морських піхотинців після висадки на Херсонщині відмовились брати участь у бойових діях проти України.

Джерело: видання "Ґрати" з посиланням на джерело в так званих "правоохоронних органах" окупованого Криму

Деталі: Щонайменше 80 морських піхотинців відмовилися брати участь у бойових діях військ РФ проти Збройних Сил України після того, як їх висадили на Херсонщині.

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Буцімто, їхнє командування повідомило, що їх везуть на військові навчання, але після висадки в Херсонській області вони зрозуміли, що мають іти в бій із ЗСУ. Частина особового складу загинула від мінометного вогню українських захисників.

ЇХ нібито повернули на територію Криму, де вони підписали рапорти про відмову в участі у війні. Серед них були строковики, які встигли прослужити у війську не більше кількох місяців та навіть не склали присягу.

Контрактників усе одно примусили до участі в бойових діях, попри наявність рапорту про відмову.

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Строковиків намагалися залякати співробітники військової прокуратури погрозами щодо порушення кримінальних справ. Однак після виступу Путіна перед російськими жінками, що строковиків не залучатимуть до війни в Україні, співробітники прокуратури припинили тиск.

За даними джерел журналістів, морпіхів, які відмовились від війни, перекинули нести службу на російську територію.

Передісторія:

  • Путін кинув у війну проти України новобранців-строковиків та солдат альтернативної служби, які взагалі не повинні залучатись до бойових дій.
    • 9 березня російське міноборони "із жалем" визнало, що в Україні воюють їхні солдати строкової служби.
    • Російські журналісти також підтвердили наявність російських солдатів-строковиків на території України. Це свідчить, що російському воєнному командуванню бракує солдатів-контрактників для ведення війни, і вони наважилися на ризикований політичний крок із застосування строковиків у війні закордоном.
    • 7 березня, на дванадцяту добу повномасштабної війни Росії проти України, Путін звернувся до російських жінок і запевнив, що не буде залучати солдатів-строковиків та резервістів до бойових дій в Україні.
    • За даними Пентаґону США, станом на 7 березня Росія задіяла на території України всі батальйонно-тактичні групи, які вона підготувала для захоплення та окупації України.

    Теми: КримРосіявійнаХерсонська область
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