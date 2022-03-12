До 80 российских морпехов из Крыма отказались воевать против Украины – СМИ

До 80 морских пехотинцев после высадки в Херсонской области отказались участвовать в боевых действиях против Украины.

Источник: издание "Ґрати" со ссылкой на источник в так называемых "правоохранительных органах" оккупированного Крыма

Детали: По меньшей мере, 80 морских пехотинцев отказались участвовать в боевых действиях войск РФ против Вооруженных Сил Украины после того, как их высадили в Херсонской области.

Реклама:

Якобы их командование сообщило, что их везут на "военные учения", но после высадки в Херсонской области они поняли, что должны идти в бой с ВСУ. Часть личного состава погибли от минометного огня украинских защитников.

Их якобы вернули на территорию Крыма, где они подписали рапорты об отказе в участии в войне. Среди них были срочники, которые успели прослужить в армии не более нескольких месяцев и даже не приняли присягу.

Контрактников все равно принудили к участию в боевых действиях, несмотря на наличие рапорта об отказе.

ВИДЕО ДНЯ

Срочников пытались запугать сотрудники военной прокуратуры угрозами возбуждения уголовных дел. Однако после выступления Путина перед российскими женщинами, что срочники не будут привлекаться к войне в Украине, сотрудники прокуратуры прекратили давление.

По данным источников журналистов, морпехов, отказавшихся от войны, перебросили нести службу на российскую территорию.

Предыстория: