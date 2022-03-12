До 80 российских морпехов из Крыма отказались воевать против Украины – СМИ

До 80 морских пехотинцев после высадки в Херсонской области отказались участвовать в боевых действиях против Украины.

Источник: издание "Ґрати" со ссылкой на источник в так называемых "правоохранительных органах" оккупированного Крыма

Детали: По меньшей мере, 80 морских пехотинцев отказались участвовать в боевых действиях войск РФ против Вооруженных Сил Украины после того, как их высадили в Херсонской области.

Якобы их командование сообщило, что их везут на "военные учения", но после высадки в Херсонской области они поняли, что должны идти в бой с ВСУ. Часть личного состава погибли от минометного огня украинских защитников.

Их якобы вернули на территорию Крыма, где они подписали рапорты об отказе в участии в войне. Среди них были срочники, которые успели прослужить в армии не более нескольких месяцев и даже не приняли присягу.

Контрактников все равно принудили к участию в боевых действиях, несмотря на наличие рапорта об отказе.

Срочников пытались запугать сотрудники военной прокуратуры угрозами возбуждения уголовных дел. Однако после выступления Путина перед российскими женщинами, что срочники не будут привлекаться к войне в Украине, сотрудники прокуратуры прекратили давление.

По данным источников журналистов, морпехов, отказавшихся от войны, перебросили нести службу на российскую территорию.

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