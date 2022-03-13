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Телеканал Енергодару: з окупантами не співпрацюємо, припиняємо мовлення

"Українська правда"Неділя, 13 березня 2022, 13:26

Місцевий телеканал в Енергодарі "ЕНТС" припиняє своє мовлення на час окупації. 

Джерело: Заява телеканалу у Facebook

Дослівно: "На жаль, в умовах окупації змушені припинити мовлення телеканалу ЕнТС. Поки працюватимемо на нашій сторінці".

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Дослівно: "З цього моменту ми не маємо відношення до контенту, який транслюється по телебаченню. З окупантами не працюємо".

Що було раніше: Вночі 4 березня на Запорізьку АЕС в Енергодарі увірвалися "кадировці", всередині був бій з нацгвардійцями.

9 березня в Енергодарі розпочалася евакуація жінок та дітей.

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Теми: ЕнергодарЗапорізька областьвійнаРосія
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