Телеканал Енергодару: з окупантами не співпрацюємо, припиняємо мовлення
Неділя, 13 березня 2022, 13:26
Місцевий телеканал в Енергодарі "ЕНТС" припиняє своє мовлення на час окупації.
Джерело: Заява телеканалу у Facebook
Дослівно: "На жаль, в умовах окупації змушені припинити мовлення телеканалу ЕнТС. Поки працюватимемо на нашій сторінці".
Реклама:
Дослівно: "З цього моменту ми не маємо відношення до контенту, який транслюється по телебаченню. З окупантами не працюємо".
Що було раніше: Вночі 4 березня на Запорізьку АЕС в Енергодарі увірвалися "кадировці", всередині був бій з нацгвардійцями.
9 березня в Енергодарі розпочалася евакуація жінок та дітей.
ВІДЕО ДНЯ