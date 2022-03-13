Телеканал Энергодара: с оккупантами не сотрудничаем, прекращаем вещание
Воскресенье, 13 марта 2022, 13:26
Местный телеканал в Энергодаре "ЭНТС" прекращает вещание на время оккупации.
Источник: Заявление телеканала "ЭНТС" в Facebook
Дословно: "К сожалению, в условиях оккупации вынуждены прекратить вещание телеканала. Пока будем работать на нашей странице.
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Дословно: "С этого момента мы не имеем отношения к контенту, который транслируется по телевидению. С оккупантами не сотрудничаем".
Что было ранее: Ночью 4 марта на Запорожскую АЭС в Энергодаре ворвались "кадыровцы", внутри были бои с нацгвардейцами.
9 марта в Энергодаре началась эвакуация женщин и детей.
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