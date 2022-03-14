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Пєсков божиться, що РФ не просила Китай допомогати воювати проти України

"Українська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 12:46

Кремль переконує, що РФ не зверталася до інших країн з проханням про допомогу воювати проти України.

Джерело: Спікер президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Росія має самостійний потенціал для продовження операції".

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Деталі: Медійники РФ також уточнювали у Пєскова, чи зверталася РФ до Китаю про військову допомогу. 

Пряма мова спікера Путіна: "Ні". 

Що було раніше: Видання  NYT з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.

ВІДЕО ДНЯ

У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про те, що Москва запросила в Пекіну військову техніку після початку вторгнення в Україну.

Теми: РосіяПутінКитайвійна
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