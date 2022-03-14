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Пєсков говорит, что РФ не просила Китай помочь воевать против Украины

"Украинская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 13:46

Кремль убеждает, что РФ не обращалась к другим странам с просьбой о помощи воевать против Украины.

Источник: Спикер президента России Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Россия имеет самостоятельный потенциал для продолжения операции".

Детали: Журналисты РФ также уточняли у Пескова, обращалась ли РФ к властям Китая о военной помощи.

Прямая речь спикера Путина: "Нет".

Что было ранее: Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.

В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о том, что Москва запросила у Пекина военную технику после начала вторжения в Украину.

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Темы: РосcияПутинКитайвойна
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