Кадиров заступився за Путіна перед Ілоном Маском: запросив у Чечню

Чеченський ватажок Рамзан Кадиров заступився за російського президента Володимира Путіну, якому кинув глузливий виклик на двобій американський бізнесмен Ілон Маск.

Джерело: telegram-канал Кадирова

Пряма мова Кадирова: "Ілоне Маску, я би не радив тобі тягатися з Путіним. Дуже різні вагові категорії. І справа навіть не у єдиноборствах чи, наприклад, у дзюдо. Як ти собі це уявляєш? Ти в червоному кутку ринга – бізнесмен і твітерний блоґер. Путін у синьому – світовий політик, стратег, гроза Заходу і США. Не по-спортивному буде виглядати Володимир Володимирович, коли битиме слабшокого суперника.

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Тому тобі варто підкачатися, щоби з ніжної Ілони стати брутальним Ілоном. Пропоную пройти підготовку в кількох центрах у Чеченській Республіці".

Передісторія:

Власник автомобільного стартапу Tesla Inc. та космічної компанії SpaceX Ілон Маск на своїй Twitter-сторінці в глузливій формі викликав Путіна на двобій за Україну.

Ілон Маск підтримав Україну на тлі повномасштабної російської війни. Президент Володимир Зеленський особисто подякував йому за підтримку та надання терміналів для зв’язку із супутниковим Інтернетом, що налеить його компанії.

Кадиров заявляв 13 березня, що буцімто знаходиться під Києвом та особисто командує підрозділами своїх посіпак. На противагу, речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що в них немає даних про перебування Кадирова в Україні.