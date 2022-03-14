Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров заступився за Путіна перед Ілоном Маском: запросив у Чечню

Понеділок, 14 березня 2022, 19:12
Рамзан Кадиров у 2018 році. Фото: getty images

Чеченський ватажок Рамзан Кадиров заступився за російського президента Володимира Путіну, якому кинув глузливий виклик на двобій американський бізнесмен Ілон Маск.

Джерело: telegram-канал Кадирова

Пряма мова Кадирова: "Ілоне Маску, я би не радив тобі тягатися з Путіним. Дуже різні вагові категорії. І справа навіть не у єдиноборствах чи, наприклад, у дзюдо. Як ти собі це уявляєш? Ти в червоному кутку ринга – бізнесмен і твітерний блоґер. Путін у синьому – світовий політик, стратег, гроза Заходу і США. Не по-спортивному буде виглядати Володимир Володимирович, коли битиме слабшокого суперника.

Тому тобі варто підкачатися, щоби з ніжної Ілони стати брутальним Ілоном. Пропоную пройти підготовку в кількох центрах у Чеченській Республіці".

Передісторія: 

  • Власник автомобільного стартапу Tesla Inc. та космічної компанії SpaceX Ілон Маск на своїй Twitter-сторінці в глузливій формі викликав Путіна на двобій за Україну. 
  • Ілон Маск підтримав Україну на тлі повномасштабної російської війни. Президент Володимир Зеленський особисто подякував йому за підтримку та надання терміналів для зв’язку із супутниковим Інтернетом, що налеить його компанії.
  • Кадиров заявляв 13 березня, що буцімто знаходиться під Києвом та особисто командує підрозділами своїх посіпак. На противагу, речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що в них немає даних про перебування Кадирова в Україні.

Теми: КадировПутінМасксоцмережі
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський

Зеленский: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400

ФОТОСупутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань

ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним

Туреччина каже, що Путін поки не збирається розмовляти із Зеленським

Усі новини...
Кадиров
У Кремлі поняття не мають, чи Кадиров справді заїхав в Україну
Кадиров: Був в Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва
Кадировці в Україні: воєнні злочини та місця перебування рамзановських окупантів
Останні новини
05:15
Джонсон застеріг від нормалізації відносин з Путіним: Це буде така ж помилка, як у 2014
04:45
Японія вимагає від Індії чіткої реакції на розв'язану Росією війну в Україні
04:20
Угорські журналісти вимагають заборонити в ЄС пропагандистський канал RTR Planeta
03:45
Австралія заборонила продавати Росії глинозем та алюмінієву руду
03:12
“Захоплююся ним”: Джонсон пропонував Зеленському евакуюватися до Британії, але він відмовився
02:42
"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський
02:39
Зеленский: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших
02:30
Зеленський: Чорнобаївка увійде в історію воєн
02:29
Ми вас знайдемо і покараємо – глава Сумщини коригувальникам ворожого вогню
02:15
На Запоріжжі росіяни зупинили автобуси для евакуації мешканців Маріуполя
Усі новини...