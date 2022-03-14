Кадиров заступився за Путіна перед Ілоном Маском: запросив у Чечню
Чеченський ватажок Рамзан Кадиров заступився за російського президента Володимира Путіну, якому кинув глузливий виклик на двобій американський бізнесмен Ілон Маск.
Джерело: telegram-канал Кадирова
Пряма мова Кадирова: "Ілоне Маску, я би не радив тобі тягатися з Путіним. Дуже різні вагові категорії. І справа навіть не у єдиноборствах чи, наприклад, у дзюдо. Як ти собі це уявляєш? Ти в червоному кутку ринга – бізнесмен і твітерний блоґер. Путін у синьому – світовий політик, стратег, гроза Заходу і США. Не по-спортивному буде виглядати Володимир Володимирович, коли битиме слабшокого суперника.
Тому тобі варто підкачатися, щоби з ніжної Ілони стати брутальним Ілоном. Пропоную пройти підготовку в кількох центрах у Чеченській Республіці".
Передісторія:
- Власник автомобільного стартапу Tesla Inc. та космічної компанії SpaceX Ілон Маск на своїй Twitter-сторінці в глузливій формі викликав Путіна на двобій за Україну.
- Ілон Маск підтримав Україну на тлі повномасштабної російської війни. Президент Володимир Зеленський особисто подякував йому за підтримку та надання терміналів для зв’язку із супутниковим Інтернетом, що налеить його компанії.
- Кадиров заявляв 13 березня, що буцімто знаходиться під Києвом та особисто командує підрозділами своїх посіпак. На противагу, речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що в них немає даних про перебування Кадирова в Україні.