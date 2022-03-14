Кадиров заступився за Путіна перед Ілоном Маском: запросив у Чечню

Чеченський ватажок Рамзан Кадиров заступився за російського президента Володимира Путіну, якому кинув глузливий виклик на двобій американський бізнесмен Ілон Маск.

Джерело: telegram-канал Кадирова

Пряма мова Кадирова: "Ілоне Маску, я би не радив тобі тягатися з Путіним. Дуже різні вагові категорії. І справа навіть не у єдиноборствах чи, наприклад, у дзюдо. Як ти собі це уявляєш? Ти в червоному кутку ринга – бізнесмен і твітерний блоґер. Путін у синьому – світовий політик, стратег, гроза Заходу і США. Не по-спортивному буде виглядати Володимир Володимирович, коли битиме слабшокого суперника.

Тому тобі варто підкачатися, щоби з ніжної Ілони стати брутальним Ілоном. Пропоную пройти підготовку в кількох центрах у Чеченській Республіці".

Передісторія: