Кадыров вступился за Путина перед Илоном Маском: пригласил в Чечню

Чеченский главарь Рамзан Кадыров вступился за российского президента Владимира Путина, которому бросил насмешливый вызов на поединок американский бизнесмен Илон Маск.

Источник: telegram-канал Кадырова

Прямая речь Кадырова: "Илон Маск, я бы не советовал тебе тягаться с Путиным. Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга – бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем – мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника.

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Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном. Предлагаю пройти подготовку в нескольких центрах в Чеченской Республике".

Предыстория:

Владелец автомобильного стартапа Tesla Inc. и космической компании SpaceX Илон Маск на своей Twitter-странице в издевательской форме вызвал Путина на поединок за Украину.

Илон Маск поддержал Украину на фоне полномасштабной русской войны. Президент Владимир Зеленский лично поблагодарил его за поддержку и предоставление терминалов для связи со спутниковым Интернетом, который принадлежит его компании.

Кадыров заявлял 13 марта, что якобы находится под Киевом и лично командует подразделениями своих приспешников. В противовес, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что у них нет данных о пребывании Кадырова в Украине.