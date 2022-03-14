Кадыров вступился за Путина перед Илоном Маском: пригласил в Чечню

Чеченский главарь Рамзан Кадыров вступился за российского президента Владимира Путина, которому бросил насмешливый вызов на поединок американский бизнесмен Илон Маск.

Источник: telegram-канал Кадырова

Прямая речь Кадырова: "Илон Маск, я бы не советовал тебе тягаться с Путиным. Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга – бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем – мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника.

Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном. Предлагаю пройти подготовку в нескольких центрах в Чеченской Республике".

Предыстория: