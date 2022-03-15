Суд оштрафував на 30 тисяч рублів Овсяннікову, яка вийшла з плакатом проти війни на росТБ
Вівторок, 15 березня 2022, 18:35
Останкінський районний суд Москви оштрафував на 30 тисяч рублів Марину Овсяннікову, яка вийшла з плакатом проти війни та пропаганди в прямому ефірі російського "Першого телеканалу".
Джерело: російське медіа Meduza
Деталі: Суд визнав її винною в організації публічної акції без отримання дозволу від місцевої влади.
Звинувачення висунули за її відеозвернення, у якому вона закликала протестувати проти війни, а не за її виступ із плакатом у прямому ефірі.
За вихід із плакатом проти Овсяннікової порушили кримінальне провадження за статтею про "публічне поширення свідомо неправдивої інформації про російських військових".
Передісторія:
- Увечері 14 березня в прямий ефір новин на російському державному "Першому телеканалі" ввірвалась громадянка із плакатом "Ні війні! Не вірте пропаганді – тут вам усі брешуть".
- Згодом стало відомо, що ефір зірвала співробітниці телеканалу Марина Овсяннікова, яка також поширювала неправдиві новини про російсько-українську війну, але "їй стало соромно".
- 4 березня в Росії ухвалили закон про запровадження кримінальної відповідальності за "фейки про російську армію". Людина, яка буде розповідати про справжній масштаб наслідків російської війни в Україні або справжню кількість втрат живої сили та техніки російських військ, може отримати від 3 до 5 років у колонії.
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