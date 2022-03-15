Суд оштрафував на 30 тисяч рублів Овсяннікову, яка вийшла з плакатом проти війни на росТБ

Останкінський районний суд Москви оштрафував на 30 тисяч рублів Марину Овсяннікову, яка вийшла з плакатом проти війни та пропаганди в прямому ефірі російського "Першого телеканалу".

Джерело: російське медіа Meduza

Деталі: Суд визнав її винною в організації публічної акції без отримання дозволу від місцевої влади.

Звинувачення висунули за її відеозвернення, у якому вона закликала протестувати проти війни, а не за її виступ із плакатом у прямому ефірі.

За вихід із плакатом проти Овсяннікової порушили кримінальне провадження за статтею про "публічне поширення свідомо неправдивої інформації про російських військових".

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