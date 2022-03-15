Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Овсянникову, вышедшую с плакатом против войны на росТВ

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Марину Овсянникову, вышедшую с плакатом против войны и пропаганды в прямом эфире российского Первого телеканала.

Источник: российское медиа Meduza

Детали: Суд признал её виновной в организации публичной несогласованной акции.

Обвинения предъявили за её видеообращение, в котором она призвала протестовать против войны, а не за ее выступление с плакатом в прямом эфире.

За выход с плакатом против Овсянниковой возбуждено уголовное производство по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о российских военных".

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