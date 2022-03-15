Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Овсянникову, вышедшую с плакатом против войны на росТВ
Вторник, 15 марта 2022, 18:35
Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Марину Овсянникову, вышедшую с плакатом против войны и пропаганды в прямом эфире российского Первого телеканала.
Источник: российское медиа Meduza
Детали: Суд признал её виновной в организации публичной несогласованной акции.
Обвинения предъявили за её видеообращение, в котором она призвала протестовать против войны, а не за ее выступление с плакатом в прямом эфире.
За выход с плакатом против Овсянниковой возбуждено уголовное производство по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о российских военных".
Предыстория:
- Вечером 14 марта в прямой эфир новостей на российском государственном "Первом телеканале" ворвалась гражданка с плакатом "Нет войны! Не верьте пропаганде – здесь вам все врут".
- Впоследствии стало известно, что эфир сорвала сотрудницы телеканала Марина Овсянникова, которая также распространяла ложные новости о российско-украинской войне, но "ей стало стыдно".
- 4 марта в России был принят закон о введении уголовной ответственности за "фейки о российской армии". Человек, который будет рассказывать о настоящем масштабе последствий российской войны в Украине или о настоящем количестве потерь живой силы и техники российских войск, может получить от 3 до 5 лет в колонии.
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