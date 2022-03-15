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Ракетний удар по центру Донецька здійснили з території РФ – CIT

Денис КарловськийВівторок, 15 березня 2022, 21:35
Ракетний удар по центру Донецька здійснили з території РФ – CIT
Ракетна частина лежить на бульварі Шевченка в Донецьку 14 березня. Фото: getty images

Удар касетними боєприпасами по центру Донецька 14 березня з комплексу "Точка-У" здійснили з території, контрольованої Росією.

Джерело: аналіз засновника Conflict Intelligence Team Руслана Левієва в ефірі "Настоящее время"

Пряма мова Левієва: "Є багато світлин, зроблених самими мешканцями Донецька і сепаратистами, де видна ракетна частина ракети "Точка-У". "Ракетна частина" – це, грубо кажучи, хвіст ракети. Вона лежить на бульварі Шевченка, і за її положенням видно, що вона хвостом ніби дивиться на південний схід, а, якби, лицьовою частиною дивиться на північний захід.

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Ракетна частина – вона велика, важка, габаритна. Коли бойова частина відокремлюється в повітрі, то ракетна частина зберігає напрямок руху і швидкість.

Ракета прилетіла, судячи з усього, з південного сходу. А на південному сході на всьому проміжку дистанції 120 км – це радіус досяжності комплексу "Точка-У" – знаходиться територія, контрольована російськими силами і силами сепаратистів. Там українських сил немає.

Ми схиляємось, що, з великою долею ймовірності, це була провокація".

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Деталі: Левієв пояснив, що журналісти СІТ досліджують різні воєнні конфлікти з 2014 року, і завжди при використанні ракет комплексів "Точка-У" помічали закономірність, що "хвіст" ракети, який падав додолу, вказував на напрямок запуску.

Він також заперечив, що ракету збивали системи ППО, як твердять представники формувань т.зв. "ДНР"

Журналіст додав, що з відеозаписів вибуху видно, що ракета була оснащена касетними суббоєприпасами. За його словами, це також підтверджує те, що ракету не збили в повітрі, оскільки боєприпаси вибухнули вже після зіткнення бойової частини із землею. 

Довідково: Conflict Intelligence Team – це група міжнародних журналістів-розслідувачів, які досліджують перебіг воєнних конфліктів за відкритими даними та свідченнями очевидців у соцмережах.

Передісторія: 

  • 14 березня російські пропагандистські ресурси повідомили про буцімто ракетний удар Збройних сил України по центру Донецька. Російські пропагандисти зазначили, що удар здійснили з комплекса "Точка-У". За їхніми даними, загинуло близько 20 людей, і ще 28 дістали поранення.
  • Водночас представник ЗСУ запевнив, що українська сторона не здійснювала ракетних ударів по Донецьку. Також він запропонував порівняти стан будівель і вулиць Донецька за 8 років війни з Україною, і стан українських міст Маріуполя, Харкова чи Чернігова за 20 днів війни з Росією.

Теми: ДонецькРосіявійнаДНР
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