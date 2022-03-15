Ракетный удар по центру Донецка совершили с территории РФ – CIT

Удар кассетными боеприпасами по центру Донецка 14 марта из комплекса "Точка-У" был нанесен с территории, контролируемой Россией.

Источник: анализ основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева в эфире "Настоящее время"

Прямая речь Левиева: Есть много фотографий, сделанных самими местными жителями Донецка и сепаратистами, где видна ракетная часть ракеты "Точка-У". "Ракетная часть" – это, грубо говоря, хвост ракеты. Она лежит на бульваре Шевченко, и по ее положению видно, что она хвостом "смотрит" на юго-восток, а, как бы, лицевой частью "смотрит" на северо-запад.

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Ракетная часть – она большая, тяжелая, габаритная. Когда боевая часть отделяется в воздухе, ракетная часть сохраняет направление движения и скорость.

Ракета прилетела, судя по всему, с юго-востока. А на юго-востоке по всему промежутку дистанции 120 км – это радиус досягаемости комплекса "Точка-У" – находится территория, контролируемая российскими силами и силами сепаратистов. Там украинских сил нет.

Мы склоняемся к тому, что, с большой долей вероятности, это была провокация"

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Детали: Левиев объяснил, что журналисты CIT исследуют различные военные конфликты с 2014 года, и всегда при использовании ракет комплексов "Точка-У" замечали закономерность, что падающий наземь "хвост" ракеты указывал на направление запуска.

Он также возразил, что ракету не сбивали системы ПВО, как утверждают представители формирований т.н. "ДНР"

Журналист добавил, что из видеозаписей взрыва видно, что ракета была оснащена кассетными суббоеприпасами. По его словам, это также подтверждает, что ракету не сбили в воздухе, поскольку они разорвались уже после падения боевой части на землю.

Справка: Conflict Intelligence Team – это группа международных журналистов-расследователей, исследующих ход военных конфликтов по открытым данным и свидетельствам очевидцев в соцсетях.

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