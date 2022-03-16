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От российских матерей скрывают, что их сыновей-срочников отправляют на войну в Украине

Среда, 16 марта 2022, 05:50
Российские срочники, иллюстративное фото deita.ru

Матери российских срочников рассказали, как не знали, где их сыновья, когда тех отправили на войну в Украину.

Источник: Новая газета со ссылкой на рассказ матери русского срочника Натальи Неронен

Прямая речь: "Моего сына призвали в июле. А с ним вместе в Украине были и ребята из осеннего призыва, те, кто осенью призвался.

У моего срок службы хотя бы полгода, а у этих – месяцы, они даже до конца не прошли учебку.

Я до последнего не верила, что он там (в Украине на войне – ред.) может быть. И все говорили: не может он там быть. Все кругом рапортовали, что их там нет, срочников".

"Что я пережила за эти недели... Ни ночи не спала, думала, случится там что с ним – не переживу. Когда он впервые после перерыва вышел на связь, я спросила: "Ростик, страшно у вас там? Да, мама, – отвечает, – очень страшно. Особенно когда истребители сверху бомбили".

Я как представила, бомбардировки — и эти дети бегут по полю, как зайцы… Ради чего мой ребенок должен там рисковать жизнью?"

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"Им (русским срочникам – ред.) выдали только автомат и бронежилет.

У знакомой мужчина тоже сейчас там, только в Донбассе, но он контрактник. Так вот им привозят гуманитарную помощь: еду, сигареты, теплую одежду — все".

Детали: Издание пишет, что матерям российских срочников сообщили, что якобы президент России Владимир Путин не знал о срочниках в Украине, а как только узнал – их начали выводить.

Неронен заявила, что женщины, чьи дети побывали на войне в Украине, узнали правду и настроены радикально, ведь они не получали от сыновей известий неделями, разыскивали их по телефонам воинских частей, куда те призывались. Даже ездили в воинские части, но так и не получили ответ на вопрос, где их дети.

Неронен подтвердил рассказ о срочниках перепиской в совместном с другими матерями чате.

В нем, в частности, говорилось, что их сыновей "прессовали", чтобы срочники подписали контракты, однако те не соглашались.

К концу третьей недели, как ее называют в России, "спецоперации" (войны в Украине – ред.) срочники начали выходить на связь с родителями.

Сейчас часть российских срочников (сколько их отправили в Украину – неизвестно) находится в Белгородской области, живут в палатках. Строковиков обещают вернуть в их части через 5 дней.

Предыстория:

  • 9 марта на пресс-конференции в Киеве пленные российские военные заявили, что в Украине воюют солдаты срочной службы РФ, за которых подписывают контракт без их согласия.
  • Приблизительно в это же время Министерство обороны страны-агрессора признало, что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы. Там заверили, что "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России".
  • В Кремле заявили, что президент РФ Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке срочников в Украину.

Напомним: В российском городе Белгород с военными РФ проводятся меры досудебного дознания.

Темы: Росcияармиявойна
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