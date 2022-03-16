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Міноборони Росії хоче навіть авіаудар по театру в Маріуполі списати на "Азов"

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 19:28
Міноборони Росії хоче навіть авіаудар по театру в Маріуполі списати на Азов
Фото: Мариуполь сейчас

У російському Міноборони домовилися до того, що варварський авіаудар по драмтеатру в центрі Маріуполя здійснив "Азов".

Джерело: Російське державне медіа "РІА Новини"

Деталі: Прес-секретар російського міноборони Ігор Конашенков заявив, що авіація РФ не робила авіаудару по драматеатру.

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Конашенков безпідставно стверджує, що театр підірвали навмисне бійці полку "Азов", щоб звинуватити російських загарбників у кривавому бомбардуванні.

Передісторія: 

  • Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у театрі ховалося дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.
  • Згодом стало відомо, що літаки окупантів здійснили наліт на приміщення басейну "Нептун", в якому ховалися вагітні жінки та діти.
  • Крім того, російські загарбники обстріляли колону з автівок мирних мешканців, які виїжджали з Маріуполя. Внаслідок нападу 5 людей дістали поранення, одна дитина – у важкому стані.
  • Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук 15 березня заявляла, що конвой з гуманітарною допомогою так і не надійшов до міста, а нормальних умов для евакуації всього населення так і не створили.

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Теми: МаріупольРосіявійнаобстріл
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