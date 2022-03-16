Міноборони Росії хоче навіть авіаудар по театру в Маріуполі списати на "Азов"

У російському Міноборони домовилися до того, що варварський авіаудар по драмтеатру в центрі Маріуполя здійснив "Азов".

Джерело: Російське державне медіа "РІА Новини"

Деталі: Прес-секретар російського міноборони Ігор Конашенков заявив, що авіація РФ не робила авіаудару по драматеатру.

Конашенков безпідставно стверджує, що театр підірвали навмисне бійці полку "Азов", щоб звинуватити російських загарбників у кривавому бомбардуванні.

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