Минобороны России хочет даже авиаудар по театру в Мариуполе списать на "Азов"

В российском Минобороны договорились до того, что варварсий авиаудар по драмтеатру в центре Мариуполя совершил "Азов".

Источник: Российское государственное медиа "РИА Новости"

Детали: Пресс-секретарь российского минобороны Игорь Конашенков заявил, что авиация РФ не совершала авиаудар по драматеатру.

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Конашенков безосновательно утверждает, что театр якобы взорвали умышленно бойцы полка "Азов", чтобы обвинить русских захватчиков в кровавой бомбардировке.

Предыстория:

Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших дома из-за обстрелов оккупантов/ По словам чиновников и военных, в театре пряталось очень много людей с маленькими детьми. Из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

Впоследствии стало известно, что самолеты оккупантов совершили налет ещё и на помещение бассейна "Нептун", в котором скрывались беременные женщины и дети.

Кроме того, российские захватчики обстреляли колонну из автомобилей мирных жителей, выезжавших из Мариуполя. В результате нападения 5 человек получили ранения, один ребенок – в тяжелом состоянии.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук 15 марта заявляла, что конвой с гуманитарной помощью так и не поступил в город, а нормальных условий для эвакуации всего населения так и не создали.