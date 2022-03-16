Минобороны России хочет даже авиаудар по театру в Мариуполе списать на "Азов"

В российском Минобороны договорились до того, что варварсий авиаудар по драмтеатру в центре Мариуполя совершил "Азов".

Источник: Российское государственное медиа "РИА Новости"

Детали: Пресс-секретарь российского минобороны Игорь Конашенков заявил, что авиация РФ не совершала авиаудар по драматеатру.

Конашенков безосновательно утверждает, что театр якобы взорвали умышленно бойцы полка "Азов", чтобы обвинить русских захватчиков в кровавой бомбардировке.

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