Возле театра в Мариуполе были надписи "Дети" для пилотов авиации

Спутниковые снимки свидетельствуют, что перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами "Дети" для пилотов авиации.

Источник: Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies

Детали: Спутниковый снимок был сделан 14 марта.

На нем видно, что перед фасадом драмтеатра в центре Мариуполя и сзади в сквере были надписи на асфальте – заглавными буквами белой краской "Дети".

Очевидно, что надпись видели корректировщики огня и пилоты российской авиации, если надпись легко увидеть со спутников.

Напомним: Здание взорвалось от падения авиабомбы. В полке "Азов" нет боевой авиации.

Предыстория: