Возле театра в Мариуполе были надписи "Дети" для пилотов авиации
Среда, 16 марта 2022, 22:51
Спутниковые снимки свидетельствуют, что перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами "Дети" для пилотов авиации.
Источник: Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies
Детали: Спутниковый снимок был сделан 14 марта.
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На нем видно, что перед фасадом драмтеатра в центре Мариуполя и сзади в сквере были надписи на асфальте – заглавными буквами белой краской "Дети".
Очевидно, что надпись видели корректировщики огня и пилоты российской авиации, если надпись легко увидеть со спутников.
Напомним: Здание взорвалось от падения авиабомбы. В полке "Азов" нет боевой авиации.
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Предыстория:
- Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших дома из-за обстрелов оккупантов/ По словам чиновников и военных, в театре пряталось очень много людей с маленькими детьми. Из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.
- Впоследствии стало известно, что самолеты оккупантов совершили налет ещё и на помещение бассейна "Нептун", в котором скрывались беременные женщины и дети.
- В российском минобороны возразили, что их самолеты не причастны к бомбардировкам и соврали о провокации "азовцев" по подрыва театра.
- В Министерстве иностранных дел Украины пообещали привлечь всех причастных к совершению этого преступления к уголовной ответственности в международных судах. А также призвали правительство мира усиливать санкционное давление на Россию за уничтожение невинных и безоружных гражданских, в том числе детей.