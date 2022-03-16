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Возле театра в Мариуполе были надписи "Дети" для пилотов авиации

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 23:51
Надпись "дети" возле театра Мариуполя 14 марта. фото: maxar technologies

Спутниковые снимки свидетельствуют, что перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами "Дети" для пилотов авиации.

Источник: Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies

Детали: Спутниковый снимок был сделан 14 марта.

На нем видно, что перед фасадом драмтеатра в центре Мариуполя и сзади в сквере были надписи на асфальте – заглавными буквами белой краской "Дети".

Очевидно, что надпись видели корректировщики огня и пилоты российской авиации, если надпись легко увидеть со спутников.

Напомним: Здание взорвалось от падения авиабомбы. В полке "Азов" нет боевой авиации.

Предыстория:

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  • Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших дома из-за обстрелов оккупантов/ По словам чиновников и военных, в театре пряталось очень много людей с маленькими детьми. Из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.
  • Впоследствии стало известно, что самолеты оккупантов совершили налет ещё и на помещение бассейна "Нептун", в котором скрывались беременные женщины и дети.
  • В российском минобороны возразили, что их самолеты не причастны к бомбардировкам и соврали о провокации "азовцев" по подрыва театра.
  • В Министерстве иностранных дел Украины пообещали привлечь всех причастных к совершению этого преступления к уголовной ответственности в международных судах. А также призвали правительство мира усиливать санкционное давление на Россию за уничтожение невинных и безоружных гражданских, в том числе детей.

Темы: МариупольобстрелРосcиявойна
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