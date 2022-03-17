Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай ніколи не нападе на Україну — посол

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 06:35
Китай ніколи не нападе на Україну — посол
ФОТО: GETTY

Китай ніколи не буде нападати  на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема  в економіці.

Джерело: Надзвичайний  і Повноважний  посол КНР в Україні Фань Сяньжун під час  зустрічі з начальником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким

Пряма мова: "Китай ніколи не буде нападати  на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу  вартістю  понад три трильйони доларів.  Ми готові допомагати вам розвиватись.  У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо вчиняти відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу".

Реклама:

Деталі: Посол зазначив, що "Китай  назавжди буде хорошою силою для України  і в економічному,  і в політичному плані" і поважатиме  "той шлях, який вибирають українці, бо це суверенне право кожного народу".

Уточнюється, що Китай скерував Україні  кілька партій гуманітарної допомоги.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Видання  NYT  з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.

За даними ЗМІ, Росія запросила у Китаю 5 видів військового обладнання, зокрема зенітні ракети, а також безпілотники, бронетранспортери, машини та обладнання, пов'язане з розвідкою.  

У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про таке.

Теми: Китайвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Розвідка Британії очікує фальсифікацій та залякувань на окупованих територіях під час "виборів" Путіна
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: