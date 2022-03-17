Китай ніколи не нападе на Україну — посол

Китай ніколи не буде нападати на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема в економіці.

Джерело: Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні Фань Сяньжун під час зустрічі з начальником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким

Пряма мова: "Китай ніколи не буде нападати на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо вчиняти відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу".

Деталі: Посол зазначив, що "Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані" і поважатиме "той шлях, який вибирають українці, бо це суверенне право кожного народу".

Уточнюється, що Китай скерував Україні кілька партій гуманітарної допомоги.

Що передувало:

Видання NYT з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.

За даними ЗМІ, Росія запросила у Китаю 5 видів військового обладнання, зокрема зенітні ракети, а також безпілотники, бронетранспортери, машини та обладнання, пов'язане з розвідкою.

У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про таке.