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Китай ніколи не нападе на Україну — посол

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 07:35
ФОТО: GETTY

Китай ніколи не буде нападати  на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема  в економіці.

Джерело: Надзвичайний  і Повноважний  посол КНР в Україні Фань Сяньжун під час  зустрічі з начальником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким

Пряма мова: "Китай ніколи не буде нападати  на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу  вартістю  понад три трильйони доларів.  Ми готові допомагати вам розвиватись.  У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо вчиняти відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу".

Деталі: Посол зазначив, що "Китай  назавжди буде хорошою силою для України  і в економічному,  і в політичному плані" і поважатиме  "той шлях, який вибирають українці, бо це суверенне право кожного народу".

Уточнюється, що Китай скерував Україні  кілька партій гуманітарної допомоги.

Що передувало:

Видання  NYT  з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.

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За даними ЗМІ, Росія запросила у Китаю 5 видів військового обладнання, зокрема зенітні ракети, а також безпілотники, бронетранспортери, машини та обладнання, пов'язане з розвідкою.  

У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про таке.

Теми: Китайвійна
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