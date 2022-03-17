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Китай никогда не нападет на Украину — посол

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 07:35
ФОТО: GETTY

Китай никогда не будет нападать на Украину, а наоборот – будет помогать, в частности, в экономике.

Источник: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун во время встречи с начальником военной администрации Львовщины Максимом Козицким

Прямая речь: "Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помогать вам развиваться. В этой ситуации, которая есть сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу".

Детали: Посол отметил, что "Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане" и будет уважать "тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа".

Уточняется, что Китай направил Украине несколько партий гуманитарной помощи.

Что предшествовало:

  • Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям. 
  • По данным СМИ, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой.
  • В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о таком.

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Темы: Китайвойна
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