СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару по драмтеатру в Чернігові, вже встановлено, що російська армія застосувала по цивільному об’єкту ракетний комплекс "Іскандер".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

З метою об’єктивного та максимально повного розслідування цієї трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Вони збирають відповідну доказову базу, опитують свідків тощо.

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СБУ попередньо встановила тип російської ракети, якою ворог вдарив у суботу по цивільній будівлі. Це ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу "Іскандер").

Ракета над Черніговом у момент атаки ФОТО, НАДАНЕ "УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВДІ" СБУ

Призначено низку експертиз. Розслідування триває.

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