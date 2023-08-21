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СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові

Олена РощінаПонеділок, 21 серпня 2023, 17:57
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Ракета над Черніговом, фото СБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару по драмтеатру в Чернігові, вже встановлено, що російська армія застосувала по цивільному об’єкту ракетний комплекс "Іскандер". 

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). 

З метою об’єктивного та максимально повного розслідування цієї трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Вони збирають відповідну доказову базу, опитують свідків тощо. 

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СБУ попередньо встановила тип російської ракети, якою ворог вдарив у суботу по цивільній будівлі. Це ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу "Іскандер"). 

Ракета над Черніговом у момент атаки
Ракета над Черніговом у момент атаки
ФОТО, НАДАНЕ "УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВДІ" СБУ

Призначено низку експертиз. Розслідування триває.

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Передісторія:

  • 19 серпня близько 11:30 ранку російські війська вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою. 
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 
  • Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів", а також показав запрошення на захід і відео моменту удару.
  • За останніми даними, в Чернігові 19 серпня загинули 7 осіб, серед яких одна дитина, ще 180 людей постраждали, серед них щонайменше 12 дітей. У лікарнях із різними травмами перебувають 46 людей, зокрема шестеро дітей. 
  • Діти й дорослі гуляли на площі перед театром.

Теми: Чернігівракетний ударвійнаСБУ
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