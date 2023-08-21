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СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові

Олена РощінаПонеділок, 21 серпня 2023, 17:57
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Ракета над Черніговом, фото СБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару по драмтеатру в Чернігові, вже встановлено, що російська армія застосувала по цивільному об’єкту ракетний комплекс "Іскандер". 

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). 

З метою об’єктивного та максимально повного розслідування цієї трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Вони збирають відповідну доказову базу, опитують свідків тощо. 

СБУ попередньо встановила тип російської ракети, якою ворог вдарив у суботу по цивільній будівлі. Це ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу "Іскандер"). 

Ракета над Черніговом у момент атаки
Ракета над Черніговом у момент атаки
ФОТО, НАДАНЕ "УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВДІ" СБУ

Призначено низку експертиз. Розслідування триває.

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Передісторія:

  • 19 серпня близько 11:30 ранку російські війська вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою. 
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 
  • Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів", а також показав запрошення на захід і відео моменту удару.
  • За останніми даними, в Чернігові 19 серпня загинули 7 осіб, серед яких одна дитина, ще 180 людей постраждали, серед них щонайменше 12 дітей. У лікарнях із різними травмами перебувають 46 людей, зокрема шестеро дітей. 
  • Діти й дорослі гуляли на площі перед театром.

Теми: Чернігівракетний ударвійнаСБУ
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