Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Неділя, 20 серпня 2023, 21:44
Кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 156. Рятувальну операцію завершили.
Джерело: заступник керівника ОП Олексій Кулеба у Telegram
Пряма мова: "Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих".
Деталі: Загалом внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.
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Наразі працюють комісії щодо виплати компенсацій.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 148 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою.
- Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу.
- Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".