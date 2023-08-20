Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили

УДАР ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ, ФОТО МВС ІЗ ТЕЛЕГРАМ ІГОРЯ КЛИМЕНКА

Кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 156. Рятувальну операцію завершили.

Джерело: заступник керівника ОП Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова: "Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих".

Деталі: Загалом внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

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Наразі працюють комісії щодо виплати компенсацій.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 148 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову.

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