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Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 21:44
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
УДАР ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ, ФОТО МВС ІЗ ТЕЛЕГРАМ ІГОРЯ КЛИМЕНКА

Кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 156. Рятувальну операцію завершили.

Джерело: заступник керівника ОП Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова: "Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих".

Деталі: Загалом внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

Наразі працюють комісії щодо виплати компенсацій.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 148 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову.

Передісторія:

  • Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою.
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 
  • Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".

Теми: Чернігівобстріл
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