У небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів
П'ятниця, 18 березня 2022, 10:49
Проти ночі 18 березня системи протиповітряної оборони України збили над Вінниччиною три крилатих ракети російських окупантів.
Джерело: очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов
Пряма мова Борзова: "Сьогодні збито три ворожих крилатих ракети нашими військами ППО".
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Деталі: За даними військової адміністрації, ніхто не постраждав.
Передісторія:
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