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У небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 11:49
Фото ілюстративне getty images

Проти ночі 18 березня системи протиповітряної оборони України збили над Вінниччиною три крилатих ракети російських окупантів.

Джерело: очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов

Пряма мова Борзова: "Сьогодні збито три ворожих крилатих ракети нашими військами ППО".

Деталі: За даними військової адміністрації, ніхто не постраждав.

Передісторія:

  • Російські окупанти вночі 18 березня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого 2 людей загинули і 6 поранено.
  • Залишки російської ракети, яку збили українські захисники, впали на житловий будинок у Подільському районі Києва. Від руйнувань одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.
  • Російські загарбники обстріляли ракетами морського базування Львів.
  • Українські системи ППО збили крилату ракету окупантів у небі над Одещиною.

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Теми: обстрілВінницька областьРосіявійна
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