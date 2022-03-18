В небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов

В ночь на 18 марта системы противовоздушной обороны Украины сбили над Винницкой областью три крылатых ракеты российских оккупантов.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов

Прямая речь Борзова: "Сегодня сбиты три вражеских крылатых ракеты нашими войсками ПВО".

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Детали: По данным военной администрации, никто не пострадал.

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