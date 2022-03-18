В небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов
Пятница, 18 марта 2022, 11:49
В ночь на 18 марта системы противовоздушной обороны Украины сбили над Винницкой областью три крылатых ракеты российских оккупантов.
Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов
Прямая речь Борзова: "Сегодня сбиты три вражеских крылатых ракеты нашими войсками ПВО".
Детали: По данным военной администрации, никто не пострадал.
Предыстория:
- Русские оккупантоы ночью 18 марта нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли и 6 ранены.
- Остатки российской ракеты, сбитой украинскими защитниками, упали на жилой дом в Подольском районе Киева. От разрушений один человек погиб, еще 16 получили ранения.
- Российские захватчики обстреляли ракетами морского базирования Львов.
- Украинские системы ПВО сбили крылатую ракету оккупантов в небе над Одесской областью.
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