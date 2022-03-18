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В небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов

Денис КарловскийПятница, 18 марта 2022, 11:49
ФОто иллюстративное getty images

В ночь на 18 марта системы противовоздушной обороны Украины сбили над Винницкой областью три крылатых ракеты российских оккупантов.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов

Прямая речь Борзова: "Сегодня сбиты три вражеских крылатых ракеты нашими войсками ПВО".

Детали: По данным военной администрации, никто не пострадал.

Предыстория:

  • Русские оккупантоы ночью 18 марта нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли и 6 ранены.
  • Остатки российской ракеты, сбитой украинскими защитниками, упали на жилой дом в Подольском районе Киева. От разрушений один человек погиб, еще 16 получили ранения.
  • Российские захватчики обстреляли ракетами морского базирования Львов.
  • Украинские системы ПВО сбили крылатую ракету оккупантов в небе над Одесской областью.

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Темы: обстрелВинницкая областьРосcиявойна
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