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Більшість затриманих диверсантів є громадянами України – Монастирський

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 20:45
Більшість затриманих диверсантів є громадянами України – Монастирський
міністр внутрішніх справ денис монастирський. фото: facebook-сторінка політика

Більшість затриманих диверсантів, що працювали на РФ, виявилися громадянами України.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону

Пряма мова Монастирського: "Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з РФ, там був завербований і потім виконував певні завдання".

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Деталі: Міністр порадив громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з їхнього оточення. Він підкреслив, що варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також він порадив зважати на раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

За словами Монастирського, особливо варто пильнувати в районах довкола військових об’єктів та аеропортів.

У разі виявлення підозрілих осіб, слід телефонувати на 102 або на гарячу лінію Служби безпеки. Далі правоохоронці будуть з’ясовувати, чи є людина диверсантом, що працює на ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 17 березня Монастирський заявляв, що диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів проникли до всіх областей України.
  • Військова адміністрація Києва заявляла, що в столиці діють російські диверсанти, які готують провокації для проникнення основних сил окупантів.

Теми: МонастирськийдиверсантиРосіяколаборація
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