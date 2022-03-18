Більшість затриманих диверсантів є громадянами України – Монастирський

Більшість затриманих диверсантів, що працювали на РФ, виявилися громадянами України.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону

Пряма мова Монастирського: "Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з РФ, там був завербований і потім виконував певні завдання".

Реклама:

Деталі: Міністр порадив громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з їхнього оточення. Він підкреслив, що варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також він порадив зважати на раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

За словами Монастирського, особливо варто пильнувати в районах довкола військових об’єктів та аеропортів.

У разі виявлення підозрілих осіб, слід телефонувати на 102 або на гарячу лінію Служби безпеки. Далі правоохоронці будуть з’ясовувати, чи є людина диверсантом, що працює на ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: