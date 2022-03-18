Большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины – Монастырский

Большинство задержанных диверсантов, работавших на РФ, оказались гражданами Украины.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона

Прямая речь Монастырского: "Большинство являются гражданами Украины, которые получили виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав из ранее оккупированных территорий. Или даже находившиеся здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекавшие границу с РФ, а потом там были завербованы и затем выполняли определенные задания".

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Детали: Министр посоветовал гражданам обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и их окружении. Он подчеркнул, что следует следить за незнакомыми людьми, имеющими оружие, но не являющимися бойцами ВСУ или теробороны. Также он посоветовал учитывать истории о "внезапном" возвращении некоторых соседей из-за границы.

По словам Монастырского, особо стоит следить за подозрительными лицами в районах вокруг военных объектов и аэропортов.

В случае обнаружения подозрительных лиц следует звонить на 102 или на горячую линию Службы безопасности. Далее правоохранители будут выяснять, является ли человек работающим на врага диверсантом.

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