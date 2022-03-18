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Захисник із Маріуполя звернувся до Зеленського з проханням дати ППО

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 23:23
Масштаб руйнувань у місті внаслідок обстрілів окупантів. Фото: maxar technologies

Патрульний поліцейський, який залучений до оборони Маріуполя від російських окупантів, звернувся до президента Володимира Зеленського із проханянм надати системи ППО.

Джерело: звернення патрульного поліцейського Михайла Вершиніна, яке опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Пряма мова Вершиніна: "Пане президенте, зробіть так, щоби Маріуполь вижив. Нам потрібні системи ППО. Не маленькі ракети, які не працюють проти літаків агресора, а нормальні системи ППО.

Ми не знаємо точно, чи лишимося живими, коли ви будете дивитися це звернення.

Знайте, така доля може бути в кожного міста. Під завалами гинуть діти, старі люди. Вони сидять 23 дні без води й світла".

Деталі: Вершинін також звернувся до лідерів країн світу і закликав допомогти Україні боротися з російськими окупантами. Він сказав, що мужність і міць, яку виявляють захисники невеликої європейської держави проти однієї з найбільших армій світу, повинні підштовхнути світових лідерів надати Україні сучасні системи ППО.

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Передісторія: 

  • Близько тижня тому полк "Азов" звертався до воєнного командування з проханням надати їм у Маріуполі БПЛА Bayraktar та знищити російських ворогів із тилу.
  • Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив 18 березня, що деблокада Маріуполя військовими засобами наразі не можлива.
  • Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидують щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти знищили 80-90% будівель міста, і вони не підлягають ремонту.
  • Російське міноборони нібито готове гарантувати збереження життя всім захисникам Маріуполя, які складуть зброю, але Україна відмовилася.

Теми: ЗеленськийМаріупользброяполіція
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