Захисник із Маріуполя звернувся до Зеленського з проханням дати ППО

Патрульний поліцейський, який залучений до оборони Маріуполя від російських окупантів, звернувся до президента Володимира Зеленського із проханянм надати системи ППО.

Джерело: звернення патрульного поліцейського Михайла Вершиніна, яке опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Пряма мова Вершиніна: "Пане президенте, зробіть так, щоби Маріуполь вижив. Нам потрібні системи ППО. Не маленькі ракети, які не працюють проти літаків агресора, а нормальні системи ППО.

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Ми не знаємо точно, чи лишимося живими, коли ви будете дивитися це звернення.

Знайте, така доля може бути в кожного міста. Під завалами гинуть діти, старі люди. Вони сидять 23 дні без води й світла".

Деталі: Вершинін також звернувся до лідерів країн світу і закликав допомогти Україні боротися з російськими окупантами. Він сказав, що мужність і міць, яку виявляють захисники невеликої європейської держави проти однієї з найбільших армій світу, повинні підштовхнути світових лідерів надати Україні сучасні системи ППО.

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