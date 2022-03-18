Росіяни пропонують капітуляцію захисникам Маріуполя, Україна відмовилась

Російське міністерство оборони заявило, що буцімто гарантує збереження життя захисникам Маріуполя, які складуть зброю і здадуться.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости", звернення капітана полку "Азов" Святослава Паламара

Деталі: Міноборони РФ нібито готова зберегти життя бійцям українських сил оборони Маріуполя, якщо вони складуть зброю. Російська пропаганда продовжує називати їх "націоналістами".

У полку "Азов" заявляли, що Маріуполь ворогу ніхто віддавати не буде. Там пообіцяли, що Маріуполь залишиться українським містом, і пояснили, що РФ прагне захопити порт на Донеччині, аби створити коридор суходолом до Криму та показати слабкість української держави.

Передісторія: