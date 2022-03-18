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Росіяни пропонують капітуляцію захисникам Маріуполя, Україна відмовилась

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 21:15
Обстріли житлових будинків російськими окупантами в Маріуполі. фото: євгеній малолєтка, ар

Російське міністерство оборони заявило, що буцімто гарантує збереження життя захисникам Маріуполя, які складуть зброю і здадуться.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости", звернення капітана полку "Азов" Святослава Паламара

Деталі: Міноборони РФ нібито готова зберегти життя бійцям українських сил оборони Маріуполя, якщо вони складуть зброю. Російська пропаганда продовжує називати їх "націоналістами".

У полку "Азов" заявляли, що Маріуполь ворогу ніхто віддавати не буде. Там пообіцяли, що Маріуполь залишиться українським містом, і пояснили, що РФ прагне захопити порт на Донеччині, аби створити коридор суходолом до Криму та показати слабкість української держави.

Передісторія: 

  • Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив 18 березня, що деблокада Маріуполя військовими засобами наразі не можлива.
  • Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидують щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти знищили 80-90% будівель міста, і вони не підлягають ремонту.
  • Журналісти міжнародної новинної агенції Associated Press вважають, що Путін застосовує в Маріуполі свою улюблену тактику середньовічної облоги міста та повільного знищення цивільних, до якої він вдавався в Сирії.
  • Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. У російському міноборони заперечили, що їхні літаки причетні до бомбардувань та збрехали про провокацію "азовців" із підриву театру.
  • Згодом у Maxar Technologies показали супутникові знімки, що перед та позаду будівлі на асфальті були великі написи білою фарбою "Дети", так що льотчики авіації точно могли бачити його перед рішенням про скидання авіабомби.

Теми: МаріупольРосіявійнабойові дії
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