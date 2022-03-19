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США спостерігають за діями Китаю і занепокоєні його можливістю допомогти Росії

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 03:48
Псакі. Фото: Getty Images

Після розмови президентів США і Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна Білий дім занепокоєний можливою допомогою КНР Росії.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми маємо такі занепокоєння".

"Президент (Байден – ред.) детально окреслив ускладнення й наслідки, які настануть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, котра чинить жорстокі напади на українські міста та мирне населення. І це те, за чим ми будемо стежити, весь світ стежитиме".

Деталі: Псакі підкреслила, що Сполучені Штати спостерігатимуть передусім за діями офіційного Пекіна, а не за його заявами.

Що передувало:

  • Видання  NYT  з посиланням на посадовців США повідомило, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.
  • За даними ЗМІ, Росія запросила у Китаю 5 видів військового обладнання, зокрема зенітні ракети, а також безпілотники, бронетранспортери, машини та обладнання, пов'язане з розвідкою.  
  • У посольстві Китаю заявили, що ніколи не чули про таке.
  • Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні Фань Сяньжун заявив, що Китай ніколи не буде нападати на Україну, а навпаки – буде допомагати, зокрема в економіці.

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Теми: СШАКитайРосіявійна
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