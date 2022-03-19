США спостерігають за діями Китаю і занепокоєні його можливістю допомогти Росії

Після розмови президентів США і Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна Білий дім занепокоєний можливою допомогою КНР Росії.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми маємо такі занепокоєння".

"Президент (Байден – ред.) детально окреслив ускладнення й наслідки, які настануть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, котра чинить жорстокі напади на українські міста та мирне населення. І це те, за чим ми будемо стежити, весь світ стежитиме".

Деталі: Псакі підкреслила, що Сполучені Штати спостерігатимуть передусім за діями офіційного Пекіна, а не за його заявами.

Що передувало: