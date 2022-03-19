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США наблюдают за действиями Китая и обеспокоены его возможностью помочь России

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 02:48
США наблюдают за действиями Китая и обеспокоены его возможностью помочь России
Псаки. Фото: Getty Images

После разговора президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина Белый дом обеспокоен возможной помощью КНР России.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "У нас есть такие беспокойства".

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"Президент (Байден – ред.) подробно очертил осложнения и последствия, которые наступят, если Китай предоставит материальную поддержку России, оказывающей жестокие нападения на украинские города и мирное население. И это то, за чем мы будем следить, весь мир будет следить".

Детали: Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты будут наблюдать, прежде всего, за действиями официального Пекина, а не за его заявлениями.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям. 
  • По данным СМИ, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой.
  • В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о таком.
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину, а наоборот – будет помогать, в частности, в экономике.

Темы: СШАКитайРосcиявойна
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