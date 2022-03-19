США наблюдают за действиями Китая и обеспокоены его возможностью помочь России

После разговора президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина Белый дом обеспокоен возможной помощью КНР России.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "У нас есть такие беспокойства".

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"Президент (Байден – ред.) подробно очертил осложнения и последствия, которые наступят, если Китай предоставит материальную поддержку России, оказывающей жестокие нападения на украинские города и мирное население. И это то, за чем мы будем следить, весь мир будет следить".

Детали: Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты будут наблюдать, прежде всего, за действиями официального Пекина, а не за его заявлениями.

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