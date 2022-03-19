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Херсонщина: окупанти забирають автівки в мешканців, не пропустили гумконвой

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 17:41
Фото ілюстративне getty images

Російські окупанти не пропустили колону з гуманітарною допомогою мешканцям Херсонщини, а також чинять розбій у селах і конфіскують авто людей. 

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, очевидці в селі Високопілля, Суспільне з посиланянм на мера Голої Пристані Олександра Бабича

Пряма мова Лагути: "На жаль, окупанти не дали доїхати вантажівкам до місця призначення. Фури із гуманітарною допомогою розвернули на півшляху й вони вирушили на Дніпропетровщину.

Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо".

Деталі: За словами Лагути, із села Апостолове на Дніпропетровщині до Херсонщини виїхало 14 фур із продуктами харчування і медикаментами. Зокрема, везли інсулін, який конче потребують пацієнти на Херсонщині.

За словами місцевого активіста з Високопілля, Юрія Самохвалова, в селищі російські окупанти вдираються до будинків мешканців та забирають їхні транспортні засоби. Очевидці повідомляють про непоодинокі випадки мародерства та знущань з місцевих жителів.

Російські окупанти, за його словами, перевіряють всіх, хто перебуває за межами свого будинку. Не в усіх домах є електропостачання, яке пошкодили під час бойових дій. 

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За словами Голопристанського мера Бабича, окупанти вдерлися до будинку сільського голови Старої Збур’ївки Віктора Маруняка та переночували в нього. Заради перестраховки вони тримали його в заручниках протягом доби.

Передісторія: 

  • 18 березня стало відомо, що окупанти взяли секретаря міськради Нової Каховки Дмитра Васильєва в полон і катують.
  • Російські окупанти на захоплених територіях Херсонщини намагаються схилити мешканців доєднатися до загонів так званої "місцевої поліції", що буде карати тих, хто незгоден із окупацією.
  • 16 березня окупанти викрали мера Скадовська на Херсонщині. Також було відомо, що окупанти тримають у заручниках сільського голову Чулаківки.

Теми: Херсонська областьгуманітаркаокупаціямісцева влада
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