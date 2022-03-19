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Херсонская область: оккупанты забирают автомобили у жителей, не пропустили гумконвой

Денис КарловскийСуббота, 19 марта 2022, 17:41
Фото иллюстративное getty images

Русские оккупанты не пропустили колонну с гуманитарной помощью жителям Херсона, а также разбивают в селах и конфискуют авто людей.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, очевидцы в селе Высокополье, "Суспільне" со ссылкой на мэра Голой Пристани Александра Бабича

Прямая речь Лагуты: "К сожалению, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути и отправились в Днепропетровскую область.

Там было самое необходимое – средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и тому подобное".

Детали: По словам Лагуты, из села Апостолово Днепропетровской области выехало 14 фур с продуктами питания и медикаментами в Херсонскую область. В частности, везли инсулин, в котором нуждаются пациенты на Херсонщине.

По словам местного активиста из Высокополья, Юрия Самохвалова, в поселке русские оккупанты врываются в дома жителей и забирают их транспортные средства. Очевидцы сообщают о нередких случаях мародерства и издевательств над местными жителями.

Русские захватчики, по его словам, проверяют всех, кто находится за пределами своего дома. Не во всех домах есть электроснабжение, которое было повреждено во время боевых действий.

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По словам Голопристанского мэра Бабича, оккупанты ворвались в дом сельского головы Старой Збурьевки Виктора Маруняка и переночевали в него. Ради перестраховки они держали его в заложниках в течение суток.

 Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что оккупанты взяли в плен секретаря горсовета Новой Каховки Дмитрия Васильева и применяют к нему пытки.
  • Русские оккупанты на захваченных территориях Херсона пытаются склонить жителей присоединиться к отрядам так называемой "местной полиции", которые будут наказывать тех, кто не согласен с оккупацией.
  • 16 марта россияне похитили мэра Скадовска в Херсонской области. Также было известно, что оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки.

Темы: Херсонская областьгуманитаркаоккупацияместная власть
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