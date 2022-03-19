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Херсонская область: оккупанты забирают автомобили у жителей, не пропустили гумконвой

Денис КарловскийСуббота, 19 марта 2022, 16:41
Херсонская область: оккупанты забирают автомобили у жителей, не пропустили гумконвой
Фото иллюстративное getty images

Русские оккупанты не пропустили колонну с гуманитарной помощью жителям Херсона, а также разбивают в селах и конфискуют авто людей.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, очевидцы в селе Высокополье, "Суспільне" со ссылкой на мэра Голой Пристани Александра Бабича

Прямая речь Лагуты: "К сожалению, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути и отправились в Днепропетровскую область.

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Там было самое необходимое – средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и тому подобное".

Детали: По словам Лагуты, из села Апостолово Днепропетровской области выехало 14 фур с продуктами питания и медикаментами в Херсонскую область. В частности, везли инсулин, в котором нуждаются пациенты на Херсонщине.

По словам местного активиста из Высокополья, Юрия Самохвалова, в поселке русские оккупанты врываются в дома жителей и забирают их транспортные средства. Очевидцы сообщают о нередких случаях мародерства и издевательств над местными жителями.

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Русские захватчики, по его словам, проверяют всех, кто находится за пределами своего дома. Не во всех домах есть электроснабжение, которое было повреждено во время боевых действий.

По словам Голопристанского мэра Бабича, оккупанты ворвались в дом сельского головы Старой Збурьевки Виктора Маруняка и переночевали в него. Ради перестраховки они держали его в заложниках в течение суток.

 Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что оккупанты взяли в плен секретаря горсовета Новой Каховки Дмитрия Васильева и применяют к нему пытки.
  • Русские оккупанты на захваченных территориях Херсона пытаются склонить жителей присоединиться к отрядам так называемой "местной полиции", которые будут наказывать тех, кто не согласен с оккупацией.
  • 16 марта россияне похитили мэра Скадовска в Херсонской области. Также было известно, что оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки.

Темы: Херсонская областьгуманитаркаоккупацияместная власть
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