Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що представники батальйону "Азов" нібито планують вчинити у Львові теракт проти дипломатів зі США та інших західних країн, щоб представити це як атаку РФ.

Джерело: Конашенков на брифінгу, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Хочу наголосити, що керівництво київського режиму поінформоване про плани націоналістів, але жодних дій щодо недопущення їх реалізації не вживає. Київський націоналістичний режим планує представити напади на дипломатичні об'єкти США та західних країн нібито як "цілеспрямовану атаку російських Збройних сил".

Деталі: За його версією, метою такої "провокації" є "посилити тиск на країни НАТО щодо запровадження над Україною безпольотної зони та надання додаткового озброєння".

У Міноборони РФ також заявили, що українські націоналісти замінували сховища з аміаком та хлором на хімзаводі в Сумах з метою отруєння мешканців у разі, якщо до міста увійдуть російські військові.

Також там заявили, що українські "бойовики" завезли ємності з хімречовинами до будівлі школи у селищі Котлярове на Миколаївщині, і їх нібито планується підірвати при підході російських військових.

Українська влада і західні країни неодноразово попереджали, що подібні фейки РФ щодо хімічних речовин можуть говорити про плани провокації Росії з хімічною зброєю.

Що передувало: Раніше Росія вже поширювала величезну кількість фейків щодо України.

Зокрема, там заявляли, що у лабораторіях Києва, Харкова й Одеси нібито вивчали можливість поширення через перелітних птахів особливо небезпечних інфекцій. Крім того, окупанти нібито "викрили" плани проєкту, в якому віруси мали переносити кажани.

Крім того, окупанти "знайшли" в Україні "бойові наркотики" та знищені патогени збудників чуми та сибірської виразки.

Росіяни також запустили фейк, нібито на Житомирщині переслідують євреїв.

18 березня Радбез ООН відкинув фейкові звинувачення Росії щодо нібито наявності "військово-біологічної діяльності США в Україні".