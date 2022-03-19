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Новый фейк: РФ анонсирует атаку на дипломатов США во Львове, якобы со стороны Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 20:52
Игорь Конашенков, фото Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что представители батальона "Азов" якобы планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как атаку РФ.

Источник: Конашенков на брифинге, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы "целенаправленную атаку российских Вооруженных сил".

Детали: По его версии, целью такой "провокации" является "усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения".

В Минобороны РФ также заявили, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах с целью отравления жителей в случае, если в город войдут российские военные.

Также там заявили, что украинские "боевики" завезли емкости с химвеществами в здание школы в поселке Котлярово в Николаевской области, и их якобы планируется подорвать при подходе российских военных.

Украинские власти и западные страны неоднократно предупреждали, что подобные фейки РФ о химических веществах могут говорить о планах провокации России с химическим оружием.

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Что предшествовало: Ранее Россия уже распространяла огромное количество фейков об Украине.

В частности, там заявляли, что в лабораториях Киева, Харькова и Одессы якобы изучали возможность распространения через перелетных птиц особо опасных инфекций. Кроме того, оккупанты якобы "разоблачили" планы проекта, в котором вирусы должны были переносить летучие мыши.

Также оккупанты "нашли" в Украине "боевые наркотики" и уничтоженные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы.

Россияне также запустили фейк, якобы в Житомирской области преследуют евреев.

18 марта Совбез ООН отверг фейковые обвинения России относительно якобы наличия "военно-биологической деятельности США в Украине".

Темы: РосcияЛьвовСША
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