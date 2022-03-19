Новый фейк: РФ анонсирует атаку на дипломатов США во Львове, якобы со стороны Украины

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что представители батальона "Азов" якобы планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как атаку РФ.

Источник: Конашенков на брифинге, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы "целенаправленную атаку российских Вооруженных сил".

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Детали: По его версии, целью такой "провокации" является "усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения".

В Минобороны РФ также заявили, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах с целью отравления жителей в случае, если в город войдут российские военные.

Также там заявили, что украинские "боевики" завезли емкости с химвеществами в здание школы в поселке Котлярово в Николаевской области, и их якобы планируется подорвать при подходе российских военных.

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Украинские власти и западные страны неоднократно предупреждали, что подобные фейки РФ о химических веществах могут говорить о планах провокации России с химическим оружием.

Что предшествовало: Ранее Россия уже распространяла огромное количество фейков об Украине.

В частности, там заявляли, что в лабораториях Киева, Харькова и Одессы якобы изучали возможность распространения через перелетных птиц особо опасных инфекций. Кроме того, оккупанты якобы "разоблачили" планы проекта, в котором вирусы должны были переносить летучие мыши.

Также оккупанты "нашли" в Украине "боевые наркотики" и уничтоженные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы.

Россияне также запустили фейк, якобы в Житомирской области преследуют евреев.

18 марта Совбез ООН отверг фейковые обвинения России относительно якобы наличия "военно-биологической деятельности США в Украине".