ОПЗЖ назвала призупинення своєї діяльності "розправою" і збирається "оновитися"

Партія "Опозиційна платформа – За життя" називає незаконним рішення Ради національної безпеки України щодо призупинення діяльності ОПЗЖ та ще низки партій.

Джерело: заява партії ОПЗЖ

Деталі: РНБО призупинила діяльність партій "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Радбез аргументував це їхніми зв'язками з Росією, на час війни РФ проти України ці партії не зможуть продовжувати свою діяльність.

В ОПЗЖ заявили, що рішення РНБО "не має жодних законних підстав", а всі звинувачення на адресу партії "вигадані владою з метою виправдати свої неадекватні дії".

Дослівно: "Єдине пояснення такого кроку влади – незаконне політичне рейдерство та несумлінна політична боротьба зі своїм головним опонентом. Замість політичного діалогу, пошуку компромісу та шляхів об'єднання країни влада зробила ставку на рейдерство, залякування, репресії та розправу над своїми опонентами.

Міркування політичної кон'юнктури для партії влади виявилися вищими за інтереси української держави та права мільйонів українських виборців, які віддали голос на підтримку нашої політичної сили на парламентських та місцевих виборах".

Деталі: В ОПЗЖ заявили, що треба пам'ятати про "обов'язок перед Україною" та закликали всіх своїх депутатів, членів та активістів партії продовжувати роботу, "захищати інтереси людей та допомагати всім можливим".

У партії Юрія Бойка, Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука та Сергія Льовочкіна додали, що будуть оскаржувати "будь-які незаконні рішення".

"Усією нашою партійною командою ми продовжуємо працювати над ефективною оновленою партійно-політичною структурою, головною метою якої стане об'єднання всіх громадян України на основі миру, поваги прав кожного незалежно від національності, переконань та соціального статусу!", – заявили в ОПЗЖ.

Нагадаємо: Члени ОПЗЖ не раз їздили до Росії і демонстративно вели переговори, хоча українська влада не уповноважувала їх на це.

У перший день повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого, нардеп ОПЗЖ Ілля Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ". Генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру Киві, Верховна Рада 15 березня позбавила його мандату.

Також депутату Солоницівської селищної ради Харківського району від ОПЗЖ повідомили про підозру у підготовці захоплення держвлади.