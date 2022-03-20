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ОПЗЖ назвала приостановку своей деятельности "расправой" и собирается "обновиться" 

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 12:39
Лидеры ОПЗЖ, фото с сайта tvoemisto.tv

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" называет незаконным решение Совета национальной безопасности Украины о приостановке деятельности ОПЗЖ и еще ряда партий.

Источник: заявление партии ОПЗЖ

Детали: СНБО приостановил деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Совбез аргументировал это их связями с Россией, на время войны РФ против Украины эти партии не смогут продолжать свою деятельность. 

В ОПЗЖ заявили, что решение СНБО "не имеет никаких законных оснований", а все обвинения в адрес партии" придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия". 

Дословно: "Единственное объяснение такого шага власти – незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом. Вместо политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны власть сделала ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами.

Соображения политической конъюнктуры для партии власти оказались выше интересов украинского государства и прав миллионов украинских избирателей, отдавших голос в поддержку нашей политической силы на парламентских и местных выборах". 

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Детали: В ОПЗЖ заявили, что надо помнить о "долге перед Украиной" и и призвали всех своих депутатов, членов и активистов партии продолжать работу, "защищать интересы людей и помогать всем возможным". 

В партии Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука и Сергея Левочкина добавили, что будут оспаривать "любые незаконные решения". 

"Всей нашей партийной командой мы продолжаем работать над эффективной обновлённой партийно-политической структурой, главной целью которой станет объединение всех граждан Украины на основе мира, уважения прав каждого вне зависимости от национальности, убеждений и социального статуса!", – заявили в ОПЗЖ. 

Напомним: Члены ОПЗЖ не раз ездили в Россию и демонстративно вели переговоры, хотя украинские власти не уполномочивали их на это.

В первый день полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, нардеп ОПЗЖ Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ". Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении Киве, а Верховная Рада 15 марта лишила его мандата.

Также депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района от ОПЗЖ сообщили о подозрении в подготовке захвата госвласти.

Темы: ОПЗЖпарадСНБОвойна
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