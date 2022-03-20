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В Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 16:16
Енергодарці на мітингу біля будівлі виконкому міськради 20 березня. фото: дмитро орлов

Мешканці Енергодару вийшли на мітинг проти свавілля російських окупантів, які викрали заступника мера Івана Самойдюка.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова Орлова: "Щонайменше півтори тисячі енергодарців оперативно відгукнулися на заклик і меньш ніж за годину зібралися біля виконкому на мирну акцію протесту, аби сказати "Ні!" свавіллю окупантів та вкотре затвердити безсумнівну істину: Енергодар був і назавжди залишиться Україною!

Викрадення людини, громадянина, посадовця Івана Самойдюка, який успішно  вирішував величезний блок соціальних проблем – це провокація, яка повністю ставить під загрозу подальше життєзабезпечення міста. І якщо до завтра його не звільнять, такі акції стануть безстроковими та цілодобовими".

Деталі: Мер виступив перед містянами і запевнив, що місцева влада координує свої зусилля зі звільнення Самойдюка з правоохоронцями й військовою адміністрацією.

Мирні мешканці запропонували проводити протести безстроково й цілодобово, якщо російські загарбники не звільнять з полону Самойдюка.

На мітингу багато людей прийшли з прапорами України та вигукували гасла "Енергодар – це Україна!"

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Після завершення мітингу декілька окупантів під’їхали на автівці й спробували захопити в полон кількох мирних мешканців та запхати їх в автівку. 

Люди почали відбивати силоміць енергодарців з рук окупантів та натовпом відтіснили. Російські військові почали стріляти з кулеметів у повітря перед беззбройними цивільними.

Орлов виклав у соцмережу відео, як окупанти стріляли в повітря у натовпі мирних людей.

Що було раніше: Зранку в неділю 20 березня окупанти викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Мер закликав містян швидко виходити на акції протесту.

Теми: ЕнергодарокупаціяЗапорізька областьРосія
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