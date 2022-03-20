В Энергодаре люди вышли на митинг после похищения оккупантами местного чиновника

Жители Энергодара вышли на митинг против произвола российских оккупантов, похитивших заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь Орлова: "По меньшей мере, полторы тысячи энергодарцев оперативно откликнулись на призыв и менее, чем через час собрались возле исполкома на мирную акцию протеста, чтобы сказать "Нет!" произволу оккупантов и еще раз утвердить несомненную истину: Энергодар был и навсегда останется Украиной!

Похищение человека, гражданина, чиновника Ивана Самойдюка, успешно решавшего огромный блок социальных проблем – это провокация, которая полностью ставит под угрозу дальнейшее жизнеобеспечение города. И если до завтра его не освободят, такие акции станут бессрочными и круглосуточными".

Детали: Мэр выступил перед горожанами и заверил, что местные власти координируют свои усилия по освобождения Самойдюка с правоохранителями и военной администрацией.

Мирные жители предложили проводить протесты бессрочно и круглосуточно, если российские захватчики не освободят из плена Самойдюка.

На митинге многие пришли с флагами Украины и выкрикивали лозунги "Энергодар – это Украина!"

После завершения митинга несколько оккупантов подъехали на машине и попытались захватить в плен нескольких мирных жителей и запихнуть их в автомобиль.

Люди начали отбивать силой энергодарцев из рук оккупантов и в конце концовот всей толпой теснили русских соладтов. Российские военные начали стрелять из пулеметов в воздух перед безоружными гражданскими.

Орлов выложил в соцсеть видео, как оккупанты стреляли в воздух в толпе мирных людей, а затем быстро уехали на полицейской машине.

Что было раньше: Утром в воскресенье 20 марта оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Мэр призвал горожан быстро выходить на акции протеста.