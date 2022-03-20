Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Энергодаре люди вышли на митинг после похищения оккупантами местного чиновника

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 16:16
Жители Энергодара на митинге возле здания исполкома против произвола оккупантов 20 марта. фото: дмитрий орлов

Жители Энергодара вышли на митинг против произвола российских оккупантов, похитивших заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь Орлова: "По меньшей мере, полторы тысячи энергодарцев оперативно откликнулись на призыв и менее, чем через час собрались возле исполкома на мирную акцию протеста, чтобы сказать "Нет!" произволу оккупантов и еще раз утвердить несомненную истину: Энергодар был и навсегда останется Украиной!

Похищение человека, гражданина, чиновника Ивана Самойдюка, успешно решавшего огромный блок социальных проблем – это провокация, которая полностью ставит под угрозу дальнейшее жизнеобеспечение города. И если до завтра его не освободят, такие акции станут бессрочными и круглосуточными".

Детали: Мэр выступил перед горожанами и заверил, что местные власти координируют свои усилия по освобождения Самойдюка с правоохранителями и военной администрацией.

Мирные жители предложили проводить протесты бессрочно и круглосуточно, если российские захватчики не освободят из плена Самойдюка.

На митинге многие пришли с флагами Украины и выкрикивали лозунги "Энергодар – это Украина!"

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

После завершения митинга несколько оккупантов подъехали на машине и попытались захватить в плен нескольких мирных жителей и запихнуть их в автомобиль.

Люди начали отбивать силой энергодарцев из рук оккупантов и в конце концовот всей толпой теснили русских соладтов. Российские военные начали стрелять из пулеметов в воздух перед безоружными гражданскими.

Орлов выложил в соцсеть видео, как оккупанты стреляли в воздух в толпе мирных людей, а затем быстро уехали на полицейской машине.

Что было раньше: Утром в воскресенье 20 марта оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Мэр призвал горожан быстро выходить на акции протеста.

Темы: ЭнергодароккупацияЗапорожская областьРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский назвал страны, голосующие за и против Украины в ЕС, и жестко пристыдил Орбана

видеоЗеленский: Россия устроила в Украине бойню, как это делали нацисты

обновленоРоссияне атаковали ракетами воинскую часть на окраине Днепра

Экскомандующий силами НАТО в Европе: Путин может нанести ядерный удар по Польше

Шойгу не было на заседании СБ РФ – его просто вмонтировали – РосСМИ

фотоОккупанты ограбили квартиру Катерины Гандзюк в Херсоне

Все новости...
Энергодар
Оккупанты пытаются заселиться в соцобъектах ЗАЭС
Оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара – горсовет
Телеканал Энергодара: с оккупантами не сотрудничаем, прекращаем вещание
Последние новости
04:35
График эвакуационных поездов на 25 марта
04:30
Япония внесла в санкционный список еще 25 россиян и более 80 организаций
03:45
Российские военные переходят воевать на сторону Украины – разведка
03:10
СМИ: Россияне сметают с полок антидепрессанты, снотворное и контрацептивы
03:01
Зеленский назвал страны, голосующие за и против Украины в ЕС, и жестко пристыдил Орбана
02:50
Северная Корея успешно испытала "ракету-монстра" – СМИ
02:22
Польша не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев – Качинский
02:00
МИД: Россия распространяет фейк, якобы на Ровенской АЭС удерживают российских атомщиков
01:49
Австралия вводит санкции против Лукашенко и российских пропагандистов
01:18
Украина просит США в разы увеличить поставки Javelin и Stinger – CNN
Все новости...