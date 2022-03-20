Росія суттєво не змінить хід війни гіперзвуковими ракетами – міністр оборони США
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що застосування Росією гіперзвукових ракет суттєвої ролі у війни проти України не відіграє.
Джерело: AFP з посиланням на заяву Остіна
Пряма мова Остіна: "Я би не розглядав це суттєву зміну в ході війни.
Я гадаю, що причина, чому він (Путін – ред.) вдається до цих видів озброєння, полягає в його намаганні відновити наступальний потенціал. І знову ж таки, ми бачили, як він атакує міста і містечка, мирних людей, і ми думаємо, що це буде тривати й надалі".
Деталі: Він додав, що Пентаґон не буде ані підтверджувати, ані ставити під сумнів факт застосування росіянами такого типу ракет.
Остін додав, що російські війська застрягли на своїх позиціях і не можуть просунутися далі. Він зауважив, що українські військові ефективно застосовують види озброєння, яке їм надали західні партнери.
Міністр також зазначив, що в них є дані про набір росіянами сирійських найманців для війни в Україні, але не мають даних, що ці найманці вже з’явились на полі бою.
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Передісторія:
- 19 березня російські окупанти офіційно заявили, що нанесли удар гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по підземному складу боєприпасів у Делятині на Івано-Франківщині. У Збройних силах згодом підтвердили факт ракетного удару по складу.
- Американські посадовці анонімно розповіли журналістам, що вони фіксували застосування Росією гіперзвукових ракет ще за тиждень до удару по Делятину.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 20 березня заявив, що Росія нанесла ще один ракетний удар системами "Кинджал" по складу на Миколаївщині.
- Представники розвідувальних агенцій Заходу та військові експерти вважають, що наступні два тижні стануть вирішальними в ході російсько-української війни, адже Росії потрібно відновити згаяний шанс для наступу.