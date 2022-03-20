Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія суттєво не змінить хід війни гіперзвуковими ракетами – міністр оборони США

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 20:33
Міністр оборони сша ллойд остін. фото: getty images

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що застосування Росією гіперзвукових ракет суттєвої ролі у війни проти України не відіграє.

Джерело: AFP з посиланням на заяву Остіна

Пряма мова Остіна: "Я би не розглядав це суттєву зміну в ході війни.

Я гадаю, що причина, чому він (Путін – ред.) вдається до цих видів озброєння, полягає в його намаганні відновити наступальний потенціал. І знову ж таки, ми бачили, як він атакує міста і містечка, мирних людей, і ми думаємо, що це буде тривати й надалі".

Деталі: Він додав, що Пентаґон не буде ані підтверджувати, ані ставити під сумнів факт застосування росіянами такого типу ракет.

Остін додав, що російські війська застрягли на своїх позиціях і не можуть просунутися далі. Він зауважив, що українські військові ефективно застосовують види озброєння, яке їм надали західні партнери.

Міністр також зазначив, що в них є дані про набір росіянами сирійських найманців для війни в Україні, але не мають даних, що ці найманці вже з’явились на полі бою.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Передісторія: 

  • 19 березня російські окупанти офіційно заявили, що нанесли удар гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по підземному складу боєприпасів у Делятині на Івано-Франківщині. У Збройних силах згодом підтвердили факт ракетного удару по складу.
  • Американські посадовці анонімно розповіли журналістам, що вони фіксували застосування Росією гіперзвукових ракет ще за тиждень до удару по Делятину.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 20 березня заявив, що Росія нанесла ще один ракетний удар системами "Кинджал" по складу на Миколаївщині.
  • Представники розвідувальних агенцій Заходу та військові експерти вважають, що наступні два тижні стануть вирішальними в ході російсько-української війни, адже Росії потрібно відновити згаяний шанс для наступу.

Теми: РосіязброяСШАвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки для України

фотоMaxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу

Усі новини...
Війна з Росією: водіям заборонено використовувати відеореєстратори
Київщина: авіаудар у Бучанському районі, бої у чотирьох громадах
Одеса: ворог активізував польоти дронів
На Харківщині зник зв’язок із гуманітарною колоною: вона під контролем окупантів
Останні новини
01:28
"Треба готуватися" – очільник Сумщини про можливу ворожу хіматаку
01:25
У Вільнюсі поїзд на Калінінград проходить повз виставку фотографій війни в Україні
01:18
Зняття з "газової голки" та плач олігархів: економічні підсумки
00:57
Шмигаль закликав мерів всього світу допомагати українським містам
00:55
Сумщина: ворог знову бомбардував Охтирку – голова ОВА
00:44
Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону
00:38
Уряд проплатив авансом квітневі пенсії
00:30
Британія блокує виробництво російських дронів
00:24
Розголошення інформації зривало контракти на постачання зброї – Міноборони
00:23
Орбан відповів на заклик Зеленського
Усі новини...