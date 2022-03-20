Россия существенно не изменит ход войны гиперзвуковыми ракетами – министр обороны США
Министр обороны США Ллойд Остин считает, что применение Россией гиперзвуковых ракет существенной роли в войне против Украины не играет.
Источник: AFP со ссылкой на заявление Остина
Прямая речь Остина: "Я бы не рассматривал это как существенное изменение в ходе войны.
Я думаю, что причина, почему он (Путин – ред.) прибегает к этим видам вооружения, заключается в его попытке восстановить наступательный потенциал. И опять же мы видели, как он атакует города и городки, мирных людей, и мы думаем, что это будет продолжаться и дальше".
Детали: Он добавил, что Пентагон не будет официально ни подтверждать, ни подвергать сомнению факт применения россиянами такого типа ракет.
Остин добавил, что российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше. Он отметил, что украинские военные эффективно применяют виды вооружения, предоставленное им западными партнерами.
Министр также отметил, что у них есть данные о наборе россиянами сирийских наемников для войны в Украине, но нет информации, что эти наемники уже появились на поле боя в Украине.
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Предыстория:
- 19 марта русские оккупанты официально заявили, что нанесли удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по подземному складу боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области. В Вооруженных силах впоследствии подтвердили факт ракетного удара по складу, но не сказали каким типом ракеты.
- Американские чиновники анонимно рассказали журналистам, что они фиксировали применение Россией гиперзвуковых ракет еще за неделю до удара по Делятину.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 20 марта заявил, что Россия нанесла еще один ракетный удар системами "Кинжал" по складу в Николаевской области.
- Представители разведывательных агентств Запада и военные эксперты считают, что следующие две недели станут решающими в ходе российско-украинской войны, ведь России нужно восстановить упущенный шанс для наступления.