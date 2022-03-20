Россия существенно не изменит ход войны гиперзвуковыми ракетами – министр обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что применение Россией гиперзвуковых ракет существенной роли в войне против Украины не играет.

Источник: AFP со ссылкой на заявление Остина

Прямая речь Остина: "Я бы не рассматривал это как существенное изменение в ходе войны.

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Я думаю, что причина, почему он (Путин – ред.) прибегает к этим видам вооружения, заключается в его попытке восстановить наступательный потенциал. И опять же мы видели, как он атакует города и городки, мирных людей, и мы думаем, что это будет продолжаться и дальше".

Детали: Он добавил, что Пентагон не будет официально ни подтверждать, ни подвергать сомнению факт применения россиянами такого типа ракет.

Остин добавил, что российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше. Он отметил, что украинские военные эффективно применяют виды вооружения, предоставленное им западными партнерами.

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Министр также отметил, что у них есть данные о наборе россиянами сирийских наемников для войны в Украине, но нет информации, что эти наемники уже появились на поле боя в Украине.

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