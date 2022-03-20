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У Раді консультуються з Мін'юстом щодо майбутнього "ОПЗЖ"

Альона Мазуренко Неділя, 20 березня 2022, 22:41
У Раді консультуються з Мін'юстом щодо майбутнього ОПЗЖ
ЛІДЕРИ ОПЗЖ, ФОТО З САЙТУ ТВОЄ МІСТО - TVOEMISTO.TV

Заступник голови ВР Олександр Корнієнко розповів, що у парламенті консультуються з Мін'юстом щодо припинення діяльності парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя".

Джерело: Корнієнко в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Ми зараз в стані консультацій із Міністерством юстиції. Поки що по-закону це виглядає так, що це має бути судовий процес".

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Деталі: Проте Корнієнко припустив, що Мін'юст може запропонувати інший механізм.

За його словами, в українському законодавстві немає вибудуваного механізму, що якщо існує заборона партії, то депутати автоматично втрачають мандат. 

Щодо позапарламентських партій, то у Раді готують законопроєкт, який дозволить відкликати цих депутатів за народною ініціативою.

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Корнієнко додав, що Рада планує зібратися на засідання у найближчий тиждень, але з міркувань безпеки більше сказати не зміг. 

Що передувало: Рада нацбезпеки та оборони призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Для довідки: Фракція ОПЗЖ у Раді налічує 39 народних депутатів. Одного з них – підозрюваного у державній зраді Іллю Киву – 15 березня Верховна Рада позбавила мандата. 

Нагадаємо: 

  • Партія "Опозиційна платформа – За життя" називає незаконним рішення Ради національної безпеки України щодо призупинення діяльності ОПЗЖ та ще низки партій.
  • Члени ОПЗЖ не раз їздили до Росії і демонстративно вели переговори, хоча українська влада не уповноважувала їх на це.
  • У перший день повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого, нардеп ОПЗЖ Ілля Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ". Генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру Киві, Верховна Рада 15 березня позбавила його мандату.
  • Кум Путіна і нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведук, якого в Україні підозрюють у держзраді, втік. Де зараз Медведчук невідомо. Його дружина у Росії.
  • Також співголова партії Вадим Рабинович зараз перебуває за кордоном.
  • Найбільша кількість українських парламентарів, які зараз за кордоном, серед нардепів "ОПЗЖ".

Теми: ОПЗЖРосіяУкраїнаВерховна Рада
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