В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Заместитель председателя ВР Александр Корниенко рассказал, что в парламенте консультируются с Минюстом по поводу прекращения деятельности парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: Корниенко в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Мы сейчас в состоянии консультаций с Министерством юстиции. Пока по закону это выглядит так, что это должен быть судебный процесс".

Детали: Тем не менее, Корниенко предположил, что Минюст может предложить другой механизм.

По его словам, в украинском законодательстве нет выстроенного механизма, если существует запрет партии, то депутаты автоматически теряют мандат.

Что касается внепарламентских партий, то в Раде готовят законопроект, позволяющий отозвать этих депутатов по народной инициативе.

Корниенко добавил, что Рада планирует собраться на заседание в ближайшую неделю, но по соображениям безопасности больше сказать не смог.

Что было ранее: Совет нацбезопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Санкции косаются таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Для справки: Фракция ОПЗЖ в Раде насчитывает 39 народных депутатов. У одного из них – подозреваемого в государственной измене Илью Киву – 15 марта Верховная Рада забрала мандат.

Напомним: