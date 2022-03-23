Пєсков вважає, що називати втрати РФ в Україні поки недоцільно

У Кремлі заявили, що російські військові нададуть нову інформацію щодо втрат під час війни з Україною, коли вважатимуть за потрібне.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі журналістам, пише РИА Новости

Пряма мова: "Справді, одного разу було надано інформацію міністерством оборони. Але, як ми вже говорили, ця прерогатива належить цілком і повністю тільки їм, тобто нашим військовим.

Коли вони вважатимуть за доцільне, вони дадуть додаткову інформацію".

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