Пєсков вважає, що називати втрати РФ в Україні поки недоцільно

У Кремлі заявили, що російські військові нададуть нову інформацію щодо втрат під час війни з Україною, коли вважатимуть за потрібне.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі журналістам, пише РИА Новости

Пряма мова: "Справді, одного разу було надано інформацію міністерством оборони. Але, як ми вже говорили, ця прерогатива належить цілком і повністю тільки їм, тобто нашим військовим.

Реклама:

Коли вони вважатимуть за доцільне, вони дадуть додаткову інформацію".

Передісторія:

Росія приховує масштаби своїх втрат під час повномасштабного нападу на Україну. 2 березня Міноборони РФ вперше визнало, що 498 російських військових загинули, а 1597 росіян зазнали поранень в Україні. Ці цифри приблизно у 10 разів менші, ніж оцінки українського Генштабу на той час.

21 березня російські журналісти опублікували список імен 557 загиблих російських солдатів на війні з Україною.

22 березня на російському сайті "Комсомольська правда" добу провисіла інформація, що на війні в Україні загинув 9861 російський солдат і 16153 отримали поранення. Видання посилалося на дані Міноборони Росії, хоч на брифінгу відомство такої інформації не озвучувало. Пізніше цей фрагмент видалили. Пєсков тоді заявив, що не може коментувати цю інформацію.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили понад 15,5 тисяч людей живої сили.