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Пєсков вважає, що називати втрати РФ в Україні поки недоцільно

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 11:46
Пєсков вважає, що називати втрати РФ в Україні поки недоцільно
вбитий в Україні російський окупант, Getty Images

У Кремлі заявили, що російські військові нададуть нову інформацію щодо втрат під час війни з Україною, коли вважатимуть за потрібне.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі журналістам, пише РИА Новости

Пряма мова: "Справді, одного разу було надано інформацію міністерством оборони. Але, як ми вже говорили, ця прерогатива належить цілком і повністю тільки їм, тобто нашим військовим.

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Коли вони вважатимуть за доцільне, вони дадуть додаткову інформацію".

Передісторія:

  • Росія приховує масштаби своїх втрат під час повномасштабного нападу на Україну. 2 березня Міноборони РФ вперше визнало, що 498 російських військових загинули, а 1597 росіян зазнали поранень в Україні. Ці цифри приблизно у 10 разів менші, ніж оцінки українського Генштабу на той час.
  • 21 березня російські журналісти опублікували список імен 557 загиблих російських солдатів на війні з Україною.
  • 22 березня на російському сайті "Комсомольська правда" добу провисіла інформація, що на війні в Україні загинув 9861 російський солдат і 16153 отримали поранення. Видання посилалося на дані Міноборони Росії, хоч на брифінгу відомство такої інформації не озвучувало. Пізніше цей фрагмент видалили. Пєсков тоді заявив, що не може коментувати цю інформацію.
  • За останніми даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили понад 15,5 тисяч людей живої сили.

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Теми: Росіявійна
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