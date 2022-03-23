Песков считает, что называть потери РФ в Украине пока нецелесообразно

В Кремле заявили, что российские военные предоставят новую информацию по потерям в ходе войны с Украиной, когда посчитают нужным.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам, пишет РИА Новости

Прямая речь: "Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны. Но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным.

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Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию".

Предыстория:

Россия скрывает масштаб своих потерь в ходе полномасштабного нападения на Украину. 2 марта Минобороны РФ впервые признало, что 498 российских военных погибли, а 1597 россиян получили ранения в Украине. Эти цифры примерно в 10 раз меньше, чем оценки украинского Генштаба на то время.

21 марта российские журналисты опубликовали список имен 557 погибших российских солдат на войне с Украиной.

22 марта на российском сайте "Комсомольская правда" сутки провисела информация, что на войне в Украине погиб 9 861 российский солдат и 16 153 получили ранения. Издание ссылалось на данные Минобороны России, хотя на брифинге ведомство такой информации не озвучивало. Позже этот фрагмент удалили. Песков тогда заявил, что не может комментировать эту информацию.

По последним данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 15,5 тысячи человек живой силы.