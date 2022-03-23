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Песков считает, что называть потери РФ в Украине пока нецелесообразно

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 12:46
убитый в Украине российский оккупант, Getty Images

В Кремле заявили, что российские военные предоставят новую информацию по потерям в ходе войны с Украиной, когда посчитают нужным.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам, пишет РИА Новости

Прямая речь: "Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны. Но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным.

Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию".

Предыстория:

  • Россия скрывает масштаб своих потерь в ходе полномасштабного нападения на Украину. 2 марта Минобороны РФ впервые признало, что 498 российских военных погибли, а 1597 россиян получили ранения в Украине. Эти цифры примерно в 10 раз меньше, чем оценки украинского Генштаба на то время.
  • 21 марта российские журналисты опубликовали список имен 557 погибших российских солдат на войне с Украиной.
  • 22 марта на российском сайте "Комсомольская правда" сутки провисела информация, что на войне в Украине погиб 9 861 российский солдат и 16 153 получили ранения. Издание ссылалось на данные Минобороны России, хотя на брифинге ведомство такой информации не озвучивало. Позже этот фрагмент удалили. Песков тогда заявил, что не может комментировать эту информацию.
  • По последним данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 15,5 тысячи человек живой силы.

Темы: Росcиявойна
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