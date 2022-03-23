Песков считает, что называть потери РФ в Украине пока нецелесообразно

В Кремле заявили, что российские военные предоставят новую информацию по потерям в ходе войны с Украиной, когда посчитают нужным.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам, пишет РИА Новости

Прямая речь: "Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны. Но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным.

Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию".

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